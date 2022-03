La Niña hace de las suyas y traerá un otoño “primaveral”

A poco de terminar el tercer verano más caluroso de la historia, se avecina un otoño que no se quedará atrás. Por efecto del fenómeno de La Niña, durante los próximos meses se registrarán temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país y una baja de precipitaciones en la región mesopotámica, según un estudio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El relevamiento indica que en gran parte del país -excepto en las provincias del NOA, Cuyo y sur de la Patagonia- se esperan temperaturas “normales o superiores a las normales”, mientras que persistirá la escasez de precipitaciones, en especial en la región del Litoral.

En este punto, el informe destaca que el pronóstico de precipitaciones para este trimestre no es favorable para el noreste de nuestro país, considerando la situación crítica de los últimos meses ya que “continuaría el fenómeno de La Niña gran parte del otoño, lo cual repercute en el clima de la región”.

Como contrapartida, habrá exceso de lluvias en el NOA y en el sur de la Patagonia, mientras que la sequedad será más leve en Córdoba, oeste de Santa Fe, oeste de Buenos Aires, este de La Pampa y centro-norte de Patagonia.

Este comportamiento del clima en el país en los próximos tres meses ocurrirá luego de haber vivido un febrero con temperaturas muy elevadas, superiores a las normales, en especial en el noreste donde se batieron récords en algunas localidades en varias oportunidades.

Las ciudades que en febrero batieron récords históricos de alta temperatura fueron Resistencia (43.5º C), Corrientes (42.8º C), Formosa (42.8º C), Mercedes (42.5º C), Reconquista (42.3º C), Monte Caseros (42.1º C), Paso de los Libres (41.8º C), Ituzaingó (41.5º C) y Posadas (40.7º C).

Respecto a las precipitaciones, varias zonas del país como el norte de Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires, sur del Litoral y el norte y sur del NOA, registraron en febrero importantes tormentas.

Como ejemplo, el SMN citó a Tartagal (Salta), donde la precipitación acumulada fue de 163 mm el 4 de febrero y 107 milímetros el 21 de febrero pasado.

El verano 2022 fue el tercero más caluroso de la historia, según el informe, que aseguró que fue sólo superado por los de los años 1988/89 y 2011/12.

Desde el Servicio Meteorológico indicaron también que sólo entre el 6 y el 26 de enero pasado “gran parte del centro y norte del país registró un evento de calor extremo, destacándose su extensión territorial, duración e intensidad en muchas ciudades”.

En ese período hubo decenas de récords históricos, con temperaturas que superaron los 40 grados. En tanto, 69 localidades registraron ola de calor y la mayor duración ocurrió en el Litoral, que se extendió por 14 días.

Además, más de una localidad batió varios récords mensuales desde 1961, y también históricos desde que se tiene registro.

En Mar del Plata el 14 de enero se registraron 42,4 grados, un valor extremo para esa ciudad, quedando en segundo lugar el récord de 41,6 registrado el 28 de enero de 1957.

____________________________________

