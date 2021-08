Sólo el 12% de los conductores respeta la prioridad peatonal

Pese a que la Ley Nacional de Tránsito establece que los peatones tienen prioridad cuando cruzan por la senda peatonal, sólo uno de cada diez conductores (el 12%) les otorga paso; el resto, contrapelo de la norma, se lanza a cruzar a riesgo de ocasionar un accidente fatal.

El dato, que viene a subrayar una realidad constatada a diario por cualquiera que camine la ciudad, surge de un estudio difundido por la asociación civil Luchemos por la vida en el marco del Día Mundial del Peatón, que se celebra hoy.

De acuerdo con ese relevamiento, la transgresión generalizada a la norma por parte de los automovilistas “desmotiva a su vez a los peatones a caminar hasta la esquina o senda peatonal para cruzar”, por lo que “sólo un 10% de ellos cruza correctamente”, complicando aun más la situación.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que tienen prioridad de paso “los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón”. Y agrega además que está prohibido obstruir el paso legítimo de peatones (…) en una bocacalle, avanzando sobre ella, aun con derecho a hacerlo, si del otro lado de la encrucijada no hay espacio suficiente que permita su despeje.” “El peatón es el eslabón más vulnerable en el sistema del tránsito.

En caso de atropello, las lesiones muchas veces son fatales”, señaló Alberto Silveira, presidente de Luchemos por la Vida, al señalar que en 2019 más de 1.500 peatones murieron en Argentina, lo que representa el 20% de todas las víctimas fatales por siniestros viales.

“Un peatón adulto corre un 10% de riesgo de morir al ser atropellado por un auto a 30 kilómetros por hora y tiene más de un 30% de riesgo de muerte si es atropellado a 40 kilómetros por hora”, comentó Silveira, cuya organización propone reducir por ley la velocidad máxima de circulación en las ciudades de todo el país para bajar la tasa de mortalidad vial.

“Para acabar con las inaceptables muertes de peatones, en la Argentina tenemos que reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora en todas las calles del país y generar ciudades más seguras, verdes y habitables, conforme lo están peticionando especialmente este año las Naciones Unidas y la OMS en todo el mundo, y que a nivel local venimos reclamando tanto desde Luchemos por la Vida como desde Madres del Dolor”, recordó.

Además de reducir la velocidad de circulación en las ciudades por medio de una reforma legislativa, desde la Asociación Civil proponen además controlar y sancionar a los conductores que transgreden tanto la prioridad peatonal ya que “casi no se labran actas por esta grave infracción”, como las velocidades máximas permitidas para evitar que continúen estas muertes evitables”.

Entre las iniciativas lanzadas por Luchemos por la Vida en el Día Mundial del Peatón están también la de señalizar y/o mantener pintadas las sendas peatonales en todas las esquinas; construir veredas donde no las haya; instalar reductores de velocidad túneles y puentes pea tonales; y colocar semáforos peatonales en todos los semáforos existentes e instalar nuevos donde sea necesario “Estas acciones, sumadas a la concientización de los conductores sobre el respeto absoluto de la prioridad peatonal -sostuvo Silveira- lograrán el objetivo de evitar cientos de muertes y lesiones a peatones en el país”.

En memoria

El Día Mundial del Peatón fue instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1897, en memoria del primer incidente de tráfico que dejó una víctima peatonal, cuando Bridget Driscoll, una ciudadana de Londres, murió atropellada por un vehículo a motor.

La fecha, remarcaron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tiene por finalidad “promover el respeto hacia los peatones y difundir una cultura vial que reconozca su prioridad”.