Aplican nuevo protocolo para el Transporte de Carga

Ayer, el ministerio de Transporte de la Nación anunció la aplicación de un protocolo para el Transporte Automotor de Cargas que garantiza las condiciones de salud e higiene de los trabajadores, con el objetivo de minimizar la propagación del virus y en línea con las normas sanitarias vigentes.

La aplicación del protocolo fue anunciada en una reunión en la que participaron, además del ministro de Transporte, Mario Meoni, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García; la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Eugenio Basterra; el secretario de Interior de la ación, José Lepere; y el presidente de CATAC, Ramón Jatip.

El acuerdo con la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las Cámaras Empresarias del sector de transporte permitirá llevar adelante la aplicación del protocolo “Plan e emergencia Covid-19, para el transporte automotor de cargas generales y peligrosas en las rutas nacionales”. En la apertura de la reunión, el ministro Meoni señaló: “hace un par de meses veníamos trabajando en este protocolo, entre muchos actores, en un contexto muy particular del país. Creo que entre todos tenemos que seguir trabajando para reservar las condiciones de salud de cada lugar de Argentina, que es lo que ha priorizado el presidente Alberto Fernández: la vida, la salud, el trabajo y después el patrimonio”.

El protocolo establece acciones para prevenir el contagio del virus, aplicables a las diferentes etapas del viaje (carga, viaje, paradores, y descarga) y a las condiciones sanitarias que debe tener el camión.

El potocolo se encuentra en línea con las normas sanitarias del ministerio de Salud y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y debe ser cumplido en todas las rutas nacionales del país. La aplicación de este protocolo será obligatoria para los operadores de transporte de carga de jurisdicción nacional e internacional que transiten por las rutas del territorio nacional y no desestima los protocolos que cada empresa implemente en cumplimiento a los requisitos propios de cada jurisdicción para sus actividades.

A su vez, la CNRT será la autoridad competente para ejercer el control sobre el cumplimiento de las medidas y el ministerio de Seguridad instrumentará acciones para el control en los pasos de frontera y la coordinación con las fuerzas de seguridad de cada una de las provincias.

Entre varias medidas, el rotocolo describe las obligaciones de los empleadores de proporcionar a los conductores, para que estén disponibles en el medio de transporte, jabones y eles desinfectantes, además de contar con barbijos, tapabocas, alcohol en gel, para ser utilizados por sus conductores y las cabinas de los camiones deben desinfectarse antes de

cada nuevo servicio.

Por su parte, los conductores deberán respetar las normas específicas en materia de higiene y distanciamiento social establecidas por las autoridades nacionales, utilizar equipos de protección adecuados, como mascarillas y/o barbijos que cubran nariz, boca y mentón y guantes al momento de interacciones sociales y no deberán presentar ningún síntoma de la enfermedad. Finalmente, las actividades de carga y descarga deben ser realizadas, en la medida de lo posible, por el personal local de la empresa que reciba o envíe las ercancías y, para facilitar el trámite, la empresa enviará electrónicamente y de antemano todos los documentos relativos a la operación de transporte.

En el anuncio del nuevo protocolo estuvieron presentes también Pablo Moyano (Federación Nacional de Trabajadores Camioneros); Cámaras Empresariales del sector; Abel De Manuele (ministerio de Transporte); Cecilia Rodríguez (ministerio de Seguridad); Arnaldo Medina (ministerio de Salud); Florencia Carignano (Dirección Nacional de Migraciones); Omar Perez (Federación Nacional de Trabajadores Camioneros); Martín Antelo Borbea y Nicolás Granchelli (FADEEAC); Miguel Angel Bettilli y Claudio Enri (FETRA); Juan Domingo Aguilar (FETYL); entre otros.