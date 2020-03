Coronavirus: el tenor en cuarentena que emocionó al mundo desde su balcón

En medio del horror y la tristeza que se vive en Italia por el coronavirus, un tenor italiano quiso hacer su aporte artístico, en medio de la cuarentena de todos los habitantes.

Maurizio Marchini, así se llama el tenor, compartió desde su balcón de Florencia lo mejor que tiene para animar a su pueblo: su enorme voz.

Italian tenor Maurizio Marchini singing for his neighbors in Florence 🇮🇹



pic.twitter.com/jE7ZVxDT38