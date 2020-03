Dos detenidos por no cumplir el aislamiento tras regresar del exterior

Una joven de 21 años, que el 7 de marzo regresó de Europa, y un hombre de 43, que volvió el 12 de Estados Unidos, fueron detenidos ayer en Rosario porque no cumplieron con el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional para evitar la transmisión del coronavirus, informaron ayer fuentes judiciales.

La detención de la joven se llevó a cabo el domingo en su domicilio, ubicado en la zona centro de Rosario, dijeron a Télam los voceros.

La chica, que no tiene síntomas del virus, volvió a Rosario el 7 de marzo pasado, tras viajar por España e Inglaterra, y fue vista incumplir el aislamiento, por lo que la denunciaron de manera anónima.

Según las fuentes, desde su llegada, la joven estuvo en contacto con otras personas y tuvo actividad en las redes sociales, donde se “burlaba” de la cuarentena.

Por tal motivo, por orden del fiscal de turno de flagrancia de Rosario, José Luis Caterina, la mujer será imputada por el delito calificado como violación a las medidas adoptadas por la autoridad para impedir la propagación de una epidemia y desobediencia.

En tanto, otro caso se registró en Granadero Baigorria cuando un hombre el 12 de marzo regresó de Estados Unidos no cumplió con el aislamiento obligatorio y ayer fue detenido en su casa.

En este caso, la denuncia fue radicada en un Centro Territorial de Denuncias por el director médico del Policlínico Pami II de Rosario al tomar conocimiento de que el hombre fue a visitar a un familiar que está internado en ese centro de salud, consignaron a Télam los voceros.

El fiscal rosarino Ramiro González Raggio ordenó entonces la detención del hombre, quien fue encontrado en su vivienda particular, ubicada en la calle Los Naranjos al 2800, de esa localidad que linda al norte con Rosario.