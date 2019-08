Desapareció tres días, lo hallaron ileso y ahora debe pagar $500.000

En Mendoza, el caso de la desaparición y posterior hallazgo de un chofer de Uber desató una polémica por los gastos infructuosos que debe afrontar el Estado por aquellos ciudadanos que huyen por propia voluntad.

Pablo Emili (47) apareció sano y salvo después de tres días de búsqueda. La investigación judicial dice que estuvo deambulando en su auto, que tenía intenciones suicidas y que fue encontrado en una estación de servicio gracias a que usó dos veces una tarjeta de crédito para comprar alimentos.

Para la Policía, en base a versiones de testigos, el hombre se había escapado con una amante, se había llevado 15 mil dólares de la ex pareja -quien denunció su desaparición- y volvió a su casa cuando lo encontraron en la estación de servicio.

Ahora, el ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier, quiere que la familia del chofer de Uber se haga cargo del costo de la búsqueda y del daño producido.

“Vamos a denunciar a quien sea el responsable de la búsqueda innecesaria”, dijo el ministro Venier.

El funcionario del Gobierno de Alfredo Cornejo explicó que la demandada sería contra la mujer del chofer, que puso en marcha el operativo de búsqueda, “en el caso de que ella supiera dónde estaba su marido y no haya dado datos pertinentes; y también [podría demandarse] al propio hombre, que sabía que lo estaban buscando -estaba con una mujer y dinero- y no hizo nada para evitar la búsqueda”.