El dueño de un restaurante fue asesinado a tiros por su ex suegro

Uno de los propietarios de la tradicional cadena de restaurantes “Manolo” fue asesinado ayer a balazos en un edificio de la ciudad bonaerense de Mar del Plata por su ex suegro, quien se suicidó de un tiro en el pecho con la misma pistola, informaron fuentes judiciales y policiales.

Se trata del empresario Juan Manuel Santurian (63), quien recibió al menos tres disparos efectuados a corta distancia por Miguel Angel García (70).

Según las fuentes, el hecho ocurrió por la mañana en el edificio Boghoss II, ubicado en avenida Libertad 3302, en la zona de La Perla, en el macrocentro marplatense.

El fiscal de la causa, Alejandro Pellegrinelli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Mar del Plata, estuvo presente en el lugar y aseguró a la prensa que, de acuerdo a los primeros peritajes de la Policía Científica, quedó claro desde un comienzo que se trató de un homicidio seguido de suicidio presuntamente vinculado a cuestiones familiares.

Si bien en términos procesales no hay imputación posible por el tipo de hecho, la relación preexistente entre ambos será materia de investigación, así como los detalles de la mecánica del hecho, señalaron a Télam fuentes judiciales.

El hecho produjo una fuerte conmoción a nivel familiar y en la ciudad ya que la cadena “Manolo” cuenta con locales en la Costa Atlántica y en Miami.

El empresario también tenía en marcha una importante inversión en la zona de Constitución y había sido, además, el constructor del edificio Boghoss II donde fue asesinado, una torre vidriada de quince pisos con vista al mar en sus plantas superiores.

De acuerdo a los voceros judiciales, los hijos mayores de Santurian estaban en Miami al momento del crimen y al enterarse de lo ocurrido iniciaron el viaje hacia Mar del Plata, adonde arribarán en las próximas horas.

Según los peritajes realizados en el lugar y el análisis de las cámaras de seguridad del edificio, el hecho comenzó cerca de las 8.30 en la zona de garajes, donde García esperó que apareciera su ex yerno dentro de una Peugeot Partner de su propiedad.

Santurian abandonó su departamento del primer piso, se dirigió a la cochera subterránea y antes de abordar su camioneta Mercedes Benz estacionada allí, fue atacado por su ex suegro con una pistola calibre .40, marca Tanfoglio.

“Santurian fue ultimado de entre tres y cuatro balazos -en un brazo, en el tórax y en la cervical-. Ambos vivían en diferentes departamentos del edificio, que construyó hace unos años el empresario marplatense”, indicó el fiscal.

Pellegrinelli detalló que “en total, fueron efectuados entre cinco y seis disparos” y dijo que aguardaba nuevas precisiones de la autopsia, prevista para esta tarde en la morgue del Cuerpo Médico policial, en el Cementerio Parque.