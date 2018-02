Un salteño inventó un método para ganar concursos...¡y funciona!

Tres viajes a Europa, dos a Estados Unidos, uno a la Antártida, otros a Río de Janeiro, Chascomús y Gualeguaychú, un auto, televisores, celulares, tablets, videojuegos, electrodomésticos, muebles, ropa, cajas de vino, barriles de cerveza, entradas a recitales, alimento para perros y hasta un kit blanqueador de dientes.

La lista de premios ganados por Agustín Basok es muy larga. Participó en más de 400 concursos y ganó cerca de 100 pero, según él, no se trata de una cuestión de suerte."Mi suerte es trabajada", dice. "A la quiniela no juego. Te puedo invertir en un concurso sabiendo lo que voy a ganar, pero soy bastante ahorrativo. Esto lo hago porque no es azar, tiene que ver con un trabajo, una inversión. La quiniela es otro tipo de suerte".

Para ganar, Agustín usa un método que mezcla dedicación, inversión y especulación.Ganar el viaje a Nueva York para la Copa Centenario no era fácil. Primero había que cargar en una web un código alfanumérico que contenían las etiquetas de un determinado pack de cervezas; luego, responder correctamente varias preguntas; y, posteriormente, salir sorteados para jugar otra trivia en un programa en vivo, en uno de los canales deportivos más famosos del país.

Como los salteños no podían participar, Agustín se las ingenió para participar con Sebastián Torres, un amigo suyo radicado en Tucumán. "No puedo ganar yo, pero otra persona puede ganar y llevarme", dice Agustín.

Como no encontraban en la capital tucumana los packs de cervezas, buscaron hablar con los distribuidores y compraron más de $1.500 en cerveza. Pero de los 10 sorteados para ir al programa de televisión, quedaron suplentes, en el puesto 22. Entonces le escribieron a la organizadora y le remarcaron que tenían la visa para entrar a Estados Unidos, condición para participar. Agustín no sabe si los llamaron porque los 12 anteriores no tenían visa o si fue por su insistencia, pero su "testaferro" fue a Buenos Aires, ganó la trivia en vivo y viajaron a Nueva York.

"Yo sé que todos hacen las cosas así nomás, pero acá hay trabajo, hay inversión", explica. "Son pocos los que se dedican y yo voy hasta lo último. Al no tener tanta competencia, hacer bien las cosas te da las de ganar. Por eso, gané tantos".

Con una gran cantidad de premios, Agustín ahora solo busca concursos que regalen autos o viajes. "Quizá me canse a los 40 años", dice. "Pero esto no va a terminar porque las empresas no van a dejar de organizarlos. Ahora que clasificamos para el Mundial, nos ponemos de cabeza: van a salir miles de concursos. Tengo que estar en Rusia".