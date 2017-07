Un Maradona eufórico genera conmoción en Nápoles

Diego Armando Maradona es considerado un Dios en Napoli. Su excelente paso como futbolista, donde conquistó dos Serie A, una Copa UEFA, una Copa Italia y una Supercopa de Italia, hizo que despierte admiración y amor en todos los hinchas de la entidad del sur de Italia.

Luigi De Magistris (alcalde de Nápoles) le rendirá homenaje al Diez, junto a unos miles de fanáticos que prometen llenar las calles contiguas a la Plaza del Plebiscito. En ese lugar se llevará a cabo el evento al que también acudirán ex compañeros de aquel recordado equipo como Ciro Ferrara, Andrea Carnevale y Giuseppe Bruscolotti, entre otros. Maradona será condecorado como ciudadano honorífico.

El ex entrenador de la Selección argentina armó una verdadera revolución. Centenares de simpatizantes se arrimaron ayer por la noche al hotel donde se encuentra hospedado y cantaron en su honor.

Al ver el revuelo que se originó, el Diego decidió bajar para saludar. El argentino se subió al techo de una camioneta y entonó los clásicos "quien no salta es juventino" y "he visto a Maradona". Justamente en esta segunda canción, el ex futbolista abrió su camisa para brindarle su corazón a la gente.

Vale mencionar que también fue noticia en el vuelo rumbo a Italia. Maradona revolucionó a los pasajeros con una atípica manera de realizar un "fondo blanco".