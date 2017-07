La Anses informó que finalizó la etapa de solicitud de información a pensionados

Según detalló en un comunicado, el procedimiento de actualización de información continuará por dos vías alternativas: la remisión del expediente previsional original (para completar aquella información que falte en los sistemas) y la consulta a otros organismos públicos como el Registro Nacional de las Personas (Renaper), la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), los registros provinciales, entre otros.



Tras haberles pedido datos a unos 30.000 pensionados a través del recibo de haberes de mayo, la Anses comunicó que a partir de ayer dio por finalizada "la etapa de actualización de información de pensionados".



Previamente, no se había fijado un plazo para que los pensionados dieran respuesta. Según se informó, hubo 8000 personas que presentaron documentación.



Además aclararon que a las personas que se presenten ante la Anses, en forma espontánea, para consultar por este tema se les comunicará que no deben realizar ningún trámite adicional. No obstante, se aceptará y agregará a las bases del organismo la información de quienes se acerquen con la documentación previamente solicitada.