Camiseta de Maradona: ya hubo una oferta por 4 millones de libras

Comenzó la subasta de la camiseta que Diego Armando Maradona utilizó cuando le convirtió dos goles a Inglaterra en el Mundial de 1986. Luego de varias idas y vueltas sobre la legalidad de la casaca Steve Hodge, jugador inglés con el que Diego intercambió la camiseta al final del partido, la puso a la venta y se podrán hacer ofertas desde el 20 de abril hasta el 4 de mayo.

A media mañana se confirmó que una persona ya realizó una oferta millonaria que ronda en los cuatro millones de libras por la icónica camiseta: "Hoy mismo ha habido una oferta de cuatro millones. Sinceramente, creo que excederá el precio que estimamos y que se convertirá en la pieza de fútbol que más dinero ha alcanzado en una subasta", comentaron a EFE.

La camiseta fue preservada en la galería de Sotheby’s en el centro de Londres y los fanáticos podrán visitarla en el lapso que durará la subasta. Las ideas y vueltas sobre la la licitación comenzaron a circular cuando Dalma Maradona y Claudia Villafañe pusieron en duda si la casaca de la “Mano de Dios” era la verdadera.

Según su hija y exesposa la camiseta que Diego utilizó en el segundo tiempo la tiene otra persona y que la que se está subastando pertenece a la del primer tiempo: “No es esa. No quiero decir quién la tiene porque es una locura. No la tiene este hombre. No lo confirmé yo, lo dijo él (Maradona). Me dijo: '¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida?'", afirmó Dalma.

"Este exjugador cree que tiene la camiseta del segundo tiempo de mi papá, pero es una confusión, tiene la del primero. Queríamos aclarar eso para que la gente que la quiera comprar sepa la verdad", señaló la hija del “10” al ser consultada sobre el tema.

Aunque sin dudas esta afirmación puso en jaque el futuro de dicha subasta, desde el museo sostienen que la camiseta es la del segundo tiempo ya que se utilizaron 10 imágenes para certificar su validez de su uso en los cuartos de final del Mundial de México 1986: "La concluyente comparación de imágenes basada en los hilos deshilachados e imperfecciones de costura en el parche frontal de la camiseta. Las comparaciones analizadas nos hicieron llegar a la conclusión que estas características son únicas en esta camiseta específica", declaró John Robinson, de la empresa Resolution Photomatching.

“La camiseta de la Mano de Dios tiene un significado cultural profundo para el mundo del fútbol, ​​la gente de Argentina y la gente de Inglaterra y estoy seguro de que el nuevo propietario se enorgullecerá enormemente de poseer la camiseta de fútbol más icónica del mundo”, expresó Hodge.