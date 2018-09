Reconocimiento a todos aquellos que trabajan por la salud de los demás

En diálogo con Democracia, el doctor Norberto Petraglia, presidente del Grupo La Pequeña Familia y director médico de clínica La Pequeña Familia, se refirió a la importancia de la actividad de quienes actúan para mejorar la salud de la población.

“El Día de la Sanidad (que se cumple hoy 21 de septiembre) es un homenaje a todos los que trabajamos en el cuidado de la salud, un bien tan preciado. En estos momentos de altibajos económicos y demás, uno pierde de vista qué es lo más importante, y lo más importante sigue siendo la salud”, afirmó el directivo.

“En esto – continuó diciendo el doctor Petraglia- participan no solo los médicos sino las enfermeras, quienes hoy por hoy tienen un rol totalmente trascendente y fundamental, y todo el personal que trabaja en una institución médica: médicos, paramédicos, administrativos, etc. En total, en La Pequeña Familia trabajan actualmente casi 500 personas en forma directa, en relación de dependencia, más 130 médicos de staff, 52 residentes médicos que están haciendo su formación de posgrado, más el orgullo de que este año, que es que estén completando su tercer año en la Escuela de Enfermería Profesional, 33 nuevas enfermeras”.

Por todo ello, el doctor Petraglia considera que el Día de la Sanidad es un justo homenaje “a toda esta gente, con la cual tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo para mantener la salud de los demás”, apuntó.



\LEÉ MÁS Los trabajadores de la Sanidad celebran hoy su día en el Complejo Polideportivo





Atención a la salud

Cabe mencionar que el Grupo La Pequeña Familia tiene tres emprendimientos distintos: Clínica La Pequeña Familia, LPF Medicina Prepaga y la obra social LPF Medicina Integral. En este último caso, la sede en Junín está en calle Belgrano, con sucursales en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires como Olavarría, San Nicolás, América, Villegas, Rojas, Lincoln, Ameghino, Pinto, etc. con oficinas y lugares de atención en localidades más pequeñas.

“En estas oficinas se venden planes de salud y en el caso de gente que trabaja en relación de dependencia, le ofrecen la posibilidad de optar por nuestra obra social. Les garantizamos una atención médica sin cobro de plus, con la resolución de casos absolutamente complejos, accesos a farmacias, es decir toda la atención completa como cualquier otra obra social, simplemente con el traspaso de su aporte de ley. Por otra parte, en el caso del Prepago, hay distintos planes de salud, para quien no está en relación de dependencia. En total hay alrededor de 45 mil personas que están afiliadas a nuestro Prepago u obra social, que tienen la posibilidad de atenderse”, explicó el doctor Petraglia.

Casi 25

Aquel proyecto que comenzó a concretarse en 1994, con la creación de clínica La Pequeña Familia está en continuo crecimiento. El año próximo cumplirá 25 años y desde sus inicios, en constante crecimiento. “La idea de crear un centro para que la gente de la región no tuviera necesidad de solucionar sus problemas médicos graves complejos, con el desarraigo familiar que eso implica, se cumplió ampliamente. El 70 por ciento de la gente que está acá es de la región, constituyendo un centro de referencia regional en salud”, afirmó el entrevistado.

Para el directivo hay tres puntos fundamentales en los que se hace hincapié en La Pequeña Familia: la accesibilidad a la clínica, ubicada en un punto estratégico de la región (Ruta nacional 188 y calle Alberdi de Junín), la solución del problema médico con profesionalismo, y un ambiente de cordialidad y calidez en la atención.

Consultas

La atención a la salud muchas veces se da en el marco de la alarma provocada ante la aparición de alguna enfermedad que llama la atención en la población, y en los medios... Es así que La Pequeña Familia no fue la excepción en lo que hizo a la ola de consultas de pacientes, por la bacteria estreptococo, que entre tantas cosas provoca también dolores de garganta. “Hubo muchísima gente en las consultas. En la clínica hay un grupo de infectólogos, a cargo de la doctora Claudia García Rubio. En ese grupo está el doctor Mario Cuitiño y la infectóloga pediátrica. Yo, como director médico, permanentemente me preocupaba por ver si esto era algo distinto o simplemente que el mismo germen (estreptococo) este año estaba siendo más patógeno que otras veces. Hasta donde yo sé, según el reporte de la Sociedad Argentina de Infectología, del doctor Cuitiño, es una bacteria común y no se ha demostrado que tenga más virulencia que en años anteriores. En el país, hubo más o menos el mismo número de muertes que otros años, quizá en personas con la inmunidad deprimida o más susceptible a tener una peor evolución”, dijo.

Panorama general

Finalmente al reflexionar sobre la situación actual, el doctor Petraglia dijo: “El país está atravesando una situación compleja y uno trata de no parar todos los proyectos de crecimiento. Tenemos uno referido a hacer habitaciones individuales en el segundo piso de Internación y otro para hacer la guardia nueva. La clínica se hace más grande y es porque uno tiene que seguir apostando al país y ser optimista, estar dispuesto a dar el mejor nivel de atención para estar a tono con lo que la gente espera de la institución, que es la solución de sus problemas médicos complicados”.

“Se trata de demostrar a Junín y a la región que nosotros seguimos pensando e invirtiendo porque nos interesa seguir manteniendo el liderazgo en lo que es la medicina de la región”, apuntó.