Una forma de saber más de la salud del empleado

Sehisem es una empresa de medicina laboral que funciona desde hace 25 años en nuestra ciudad, dedicada a hacer los exámenes médicos preocupacionales y de control de salud al personal de empresas con asiento en nuestra ciudad y en otras localidades también.

Irma Diloretto, a cargo de las oficinas ubicadas en Arenales 188, al ser consultada por Democracia, explicó los alcances de la actividad que llevan a cabo desde Sehisem.

“Todas las empresas, cuando toman un empleado, necesitan por ley hacerle un preocupacional, un examen clínico de ingreso, sea de laboratorio, radiológico, etc. es decir lo que se denomina un Básico”, manifestó.

“Siempre depende del trabajo que vaya a realizar el empleado. Es el empleador el que indica el examen que quiere que se le haga a su futuro empleado/a”, aclaró.

La vida laboral

La medicina laboral resulta de mucha utilidad tanto para el empleado como para el empleador, porque realiza un seguimiento de la vida de la persona, según su trabajo

“Nosotros hacemos toda la parte médica, controles de ausentismo, preocupacional, todo lo que son exámenes para ingreso, exámenes para egreso (por el tema de los juicios laborales). En este caso – aclaró Irma-, hay un mercado que lo usa y otro no. El empleador, si cuenta con un examen de ingreso y otro de egreso cuando se retira el empleado de su empresa o cuando es despedido, sabe en qué condiciones estaba su empleado. Con esos dos exámenes, y el anual, que a veces indica la ART, se hace el control, pero hay algunos trabajos que requieren que el examen se haga cada seis meses”.

A la pregunta si estos exámenes preocupacionales son para todos los empleados de empresas, Diloretto explicó que hay una ley que exige que todas las empresas deban hacer a sus empleados el examen médico de ingreso. “Actualmente no hay tantos porque no se toma tanta gente, más que nada de despide. Nosotros trabajamos con Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ARTs) y nos piden que hagamos los estudios, eso lo pide la ART, no la empresa”, aclaró.

Sehisem cuenta, según lo manifestado por la entrevistada, con una amplia cartera de clientes, muchos de ellos desde los inicios de la empresa y que todavía trabajan con esta. “Evidentemente estamos haciendo las cosas bien. Nosotros también trabajamos para empresas con casa matriz en Buenos Aires o en otras ciudades, que tienen dependencias en nuestra ciudad y nos piden el examen para sus empleados. No es lo mismo hacer un examen de ingreso a un administrativo que a alguien que va a trabajar en el campo con el cereal”, explicó.