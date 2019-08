La anciana de 72 años que hace crossfit causa furor en las redes

Lauren Bruzzone, una mujer estadounidense de 72 años, causa furor en las redes sociales al practicar crossfit y levantar pesos de hasta 70 kilos.

Exabogada y profesora adjunta de la Universidad de Connecticut-Stamford, la anciana siempre fue una apasionada del deporte. Sin embargo, después de un parate hace cinco años una amiga le invitó a una clase de su gimnasio.

En ese momento, su vida dio un giro y se convirtió en una apasionada del fitness, compartiendo todos sus entrenamientos en su cuenta de Instagram, donde ya cuenta con más de 12 mil seguidores.

Su entrenador Wesley James alucina con su alumna más veterana, que a la vez es la más dispuesta: “Todo lo que le he estado enseñando a Lauren es nuevo para ella porque mi estilo de entrenamiento es muy diferente al de crossfit. Siempre se quedaba después de clase para trabajar en sus abdominales. Me dijo que no importaba si tardaba hasta los 78 años, pero que estaba decidida a alcanzar su meta”.

Además, usa el ejemplo y los entrenamientos que lleva a cabo con Lauren como motivación para el resto de sus alumnos: “La gente me dice constantemente: ‘Soy demasiado viejo para esto o no puedo hacer ese movimiento’. Pero pensé que si le mostraba a Lauren fuerza y músculo a su edad, podría ayudar a cambiar a muchos de opinión”.

Actualmente, el entrenador y su alumna están trabajando en el control del cuerpo, de tal manera que en un futuro pueda realizar movimiento más complejos. “Es importante establecer una base fuerte antes de que pueda intentar movimientos más avanzados. Destaco la importancia del control del cuerpo, los movimientos controlados y la respiración adecuada”, asegura.