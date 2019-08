¿Es un conejo o un cuervo? La ilusión óptica que revolucionó las redes

El pasado domingo 18 de agosto, el usuario de Twitter @dsquintana subió un particular video a su cuenta. En las imágenes se puede ver como acaricia a un animal al cual denomina como un conejo. Sin embargo, momentos después de que el video se compartiera en la red, los cibernautas comenzaron a preguntarse si se trataba efectivamente de un conejo o de un cuervo.

A pesar de que la publicación diga textualmente: “A los conejos les encanta ser acariciados en la nariz”, los usuarios relacionaron la figura del animal a la de un cuervo. Instantáneamente el posteo se volvió viral y miles de personas comenzaron a adivinar de qué especie se trataba.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP