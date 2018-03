Pergamino: regalaban cerveza a conductores que pasaban la alcoholemia

El Municipio de Pergamino, que gestiona el Intendente de cambiemos Javier Arturo Martínez, quedó envuelto en un escándalo luego de una insólita iniciativa adoptada por los agentes de Tránsito de la Municipalidad, durante los controles de rutina que llevaron adelante en "La Noche de las Cervecerías".

De acuerdo a lo que publicó PrimeraPlana, los inspectores de Tránsito regalaron un vale por una pinta de cerveza a cada conductor que superó el test de alcoholemia con 0.0; es decir, con nada de alcohol en sangre. Se trataba de un cupón de una cervecería acompañado por el ticket firmado por la Municipalidad.

Ese medio local tuvo acceso a varios casos, como el de Ezequiel Acebes. "Si me estás haciendo una prueba de alcoholemia y me da 0.0, ¿cómo me vas a dar un vale para que vaya a consumir alcohol?", le dijo al conductor a los controladores. "Nos llamó mucho la atención a los tres que íbamos en el auto", confesó.

Otro caso fue dado a conocer por una vecina de la zona llamada Pilar Tortonesi, que se quejó de la situación vivida por su hijo: "Estoy Indignada. ¿Estamos todos locos? Mi hijo resultó ganador con 0.0 y le entregaron una vale por una cerveza. Indignada", escribió a través de su cuenta de Facebook.