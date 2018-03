Lo paró la Policía y tenía la licencia de Homero Simpson

La Policía del departamento de Thames Valley, en Reino Unido, se encontró con una particular situación: el conductor de un vehículo no tenía carnet, o mejor dicho, tenía el de Homero Simpson.

El protagonista tuvo un accidente en Milton Keynes, y cuando este tuvo que identificarse no se le ocurrió mejor idea que sacar su carnet del protagonista de Los Simpson.

En ese momento, la Policía decidió investigarlo para descubrir que estaba conduciendo sin seguro y sin licencia, por lo que el hombre optó por el humor para tratar de esquivar sus problemas con las autoridades.

Más allá de la requisa del vehículo y las acciones legales correspondientes por manejar sin licencia, incluso la Policía de Thames Valley se lo tomó con humor y publicó la situación en Twitter que concluyó con el famoso "D'oh!" de Homero.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ‍🤦‍♀️ pic.twitter.com/1IFWvJzyvH