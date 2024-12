Habló la ex de Keita Baldé “Wanda se acostó con mi marido y después me mandó las fotos”

Simona Guatieri, ex esposa del futbolista Keita Baldé, decidió romper el silencio sobre la infidelidad de su ex marido con Wanda Nara. En sus declaraciones, Guatieri expresó su dolor y frustración por la situación, así como su decisión de mantenerse alejada de los medios de comunicación y los chismes. “He decidido no aparecer en videos ni en televisión porque dejo los chismes a quienes han construido una ‘carrera’ en ello y a mí no me concierne, sí me gusta aparecer para lo que trabajo, ¡el sector de la moda!”, afirmó Simona, en una entrevista exclusiva con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

La modelo y empresaria explicó que el último año ha sido devastador tanto a nivel mental como físico, especialmente debido a la separación del futbolista, con quien tuvo dos hijos, y todo en el marco de una tormenta mediática.

Simona destacó que, a diferencia de muchas esposas de futbolistas, ella siempre ha dado un paso atrás en la carrera de su marido para no dañar su imagen. Sin embargo, la situación cambió drásticamente tras su boda en mayo de 2022 en el Lago de Como. “Sentí que estaba viviendo un sueño, pero ¡ese fue el día del fin!”, recordó Guatieri. Dos meses después de la boda, Icardi la contactó para informarle sobre un encuentro entre Keita y Wanda en su casa, con evidencia captada por cámaras internas.

La situación empeoró cuando, tras una llamada para desmentir los rumores en Argentina, Simona recibió fotos y chats que confirmaban la infidelidad de su marido con Wanda Nara durante una reunión en Dubai. “Lo que sé es que una mujer que se acuesta con mi marido y luego me manda fotos, ¡no sé cómo llamarla!”, expresó Guatieri con indignación. Simona concluyó sus declaraciones lamentando que esta terrible historia vuelva a salir a la luz. “Terminamos en la boca de los leones”, compartió, y amenazó con filtrar en cualquier momentos la fotos de Wanda con su ex marido.

El encuentro entre Wanda Nara y Keita Baldé en Dubai ha sido uno de los puntos más polémicos en la separación de Wanda y Mauro Icardi tras la primera distancia de la pareja producto del affaire del futbolista con la China Suárez.

“Icardi se entera por los movimientos de la tarjeta bancaria de Wanda. Él ya la había descubierto con este ex compañero suyo, porque cuando vivían en Milán, un día este chico acude a casa de Wanda e Icardi los ve por las cámaras. Es por eso que al ver que estaban en Dubai juntos, Icardi se pone en contacto con la mujer de Keita”, contó en enero de 2023 el periodista Jordi Martin.