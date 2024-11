El dolor de los One Direction le dieron un marco aún más conmovedor al funeral de Liam Payne

A poco más de un mes de su muerte, la familia de Liam Payne realizó finalmente el funeral junto a sus seres más cercanos, en una ceremonia que pretendía ser íntima e incluir solamente a familiares y amigos del cantante de 31 años que falleció el pasado 16 de octubre tras caer del balcón de un tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Rápidamente se filtraron imágenes en las redes sociales y las fanáticas del grupo One Direction pudieron ver a los otros cuatro integrantes de la banda en el funeral llevado a cabo en la región de Home Counties. Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson fueron fotografiados en la ceremonia privada en Inglaterra.

Al enterarse la noticia, los cantantes manifestaron su tristeza al enterarse de la perdida de Liam, a quien consideraban un hermano. Zayn se mostró tan afectado que canceló su gira europea.

Harry Styles and other members of One Direction gathered at a London-area church on Wednesday to pay their respects to Liam Payne, a little over a month after his passing #HarryStyles #OneDirection #LiamPayne #RIP pic.twitter.com/i0f1RMFx20