García Moritán “Susana desaprovechó la nota con Carolina

“Estúpido”. Así definió Susana Giménez a Roberto García Moritán, ex marido de Pampita, en el marco de la anunciada entrevista que la diva de los teléfonos le realizó a la modelo esperando que “mate” al padre de su hija Ana por su escandalosa separación, sin embargo, se llevó un baldazo de agua helada. La morocha, lejos de seguirle el juego, la cortó en seco y le pidió que no hable así de su ex pareja. Ante el revuelo, habló Rober.

En una entrevista con el movilero de “Intrusos”, el ex ministro porteño aseguró que no pudo ver por completo la entrevista mencionada pero que algo vio en las redes pero que no quería opinar porque “siempre sacan todo de contexto”. De todos modos sí estaba enterado del exabrupto que la conductora le dedicó.

“Yo creo que a Susana solamente le interesaba una cosa y no la aprovechó a Caro que tiene millones de cosas para dar”, manifestó García Moritán desde el festival “Warmichella” en donde fue encontrado por la prensa.

Y siguió opinando de la conductora de Telefé: “Susana hace lo que quiere, es una diva, ella está por encima de todo, pero tengo entendido que Caro reaccionó muy bien y le dijo que no correspondía. Ella es así, defiende mucho a su familia”.

Consultado sobre si ve una posible reconciliación con Pampita, de quien ya está divorciado, el también padre de Delfina y Santino no cerró la puerta de manera definitiva: “Nunca se sabe las vueltas de la vida. Para esos planes donde por ejemplo una pareja llega a viejo, en el camino tiene idas y vueltas, nunca se sabe”.

Se negó a hablar del nuevo estado sentimental de la modelo, que dijo estar “conociendo a alguien”, en relación al polista pampeano Martín Pepa, con quien se la vio disfrutando de un viaje por Europa. “No voy a hablar de Caro y de sus cosas y de Pepa mucho menos”, aclaró entre risas.

Por último, se refirió a su estado sentimental, dado que en las últimas horas han surgido versiones de que también estaría conociendo a alguna joven: “Estoy solo y así va a seguir todo el tiempo que tenga que ser".