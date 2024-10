Murió Liam Payne, ex One Direction, al caer del balcón de un hotel en Buenos Aires

El cantante Liam Payne, ex miembro de la banda One Direction (del género conocido como “banda de chicos”), murió tras caer de un tercer piso de un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El músico tenía 31 años y llegó al país a principio de este mes para presentarse en el Movistar Arena como invitado en la presentación de su ex compañero en esa banda, Niall Horan.

Esta era su segunda visita como solista en Argentina. La primera había sido en 2023. Pero esta vez la presentación estuvo precedida por un escrache de su ex novia, Maya Henry, por sus redes sociales. La mujer allí acusaba a Payne de hablar mal de sus antiguos compañeros de One Direction, y decía que su asistencia a eventos relacionados con la banda, como el concierto de Niall, no tiene otro objetivo más que atraer atención. "Sabe que si está con cualquiera de los chicos tendrá tanta atención y será una locura en redes sociales", reveló en un video de ocho minutos de duración.

if you still support liam payne after watching these please soft block me. still finding comfort in him is absolutely fine, but there is no way that defending his actions is okay. pic.twitter.com/kX0UGkXqwJ — ruby 🤍 MET DOM (@softlouiscore) October 6, 2024

La denuncia causó un gran impacto entre los fans de One Direction que anhelaban la reunión del grupo. Muchos empezaron en estos días a ver a Payne como un obstáculo para una posible reunión del grupo. “Con la tensión en aumento, las esperanzas de un reencuentro de la icónica boyband parecen más lejanas que nunca”, especulaban.

El hotel donde ocurrió el incidente que ahora se investiga está en la calle Costa Rica al 6000. El director del SAME, Alberto Crescenti, dio más información sobre el tema: “A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel CasaSur. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”.

Payne comenzó su carrera musical como miembro de la famosa boy band One Direction, que se formó en 2010 durante el programa británico de búsqueda de talentos The X Factor. Payne entró así por la puerta grande a la industria musical. Tenía 16 años de edad y rápidamente One Direction se convirtió en la boy band más importante de los últimos tiempos, que además estaba integrada por Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

Después de la disolución de One Direction en 2015, Liam lanzó su carrera solita en la que logró varios sencillos exitosos. El primero: el single “Strip That Down”, una colaboración con Quavo coescrita con Ed Sheeran y Steve Mac que estrenó en mayo de 2017 y que mostró un Liam mucho más maduro y osado, tanto en la letra como a nivel de la búsqueda sonora.

Era un adelanto de lo que tenía entre manos el cantante para iniciar una fructífera etapa solista: otros ritmos, incursiones en música bailable, temas más oscuros que aquellos que habían abordado en la etapa de boy band.

Otra muestra llegaría en 2018 con el single “For You” junto a Rita Ora, para la banda sonora del thriller Cincuenta sombras liberadas. En agosto de ese mismo año, lanzó su primer EP, First Time, de cuatro canciones que empezaron a mostrarnos diferentes facetas del artista, entre una incursión en ritmos latinos en el homónimo “First Time”, pasando por un abordaje profundo de una separación en “Home With You” y una balada cruda como lo es “Depend On It”. Su primer trabajo discográfico, LP1, de 2019, llegó para ahondar en esos temas y nuevas propuestas en cuanto a los géneros y estilos que ingresan y se amalgaman en un ambiente de trap-pop único.

Además de su carrera musical, Liam ha estado involucrado en diversas actividades como inversiones y filantropía. A menudo Payne era considerado el compositor más prolífico de One Direction, e incluso uno de los más versátiles en cuanto a rango vocal. Pero ahora se investiga si su muerte se debió a algún tipo de accidente o si estaba atravesando algún cuadro anímico que lo empujara a tomar una determinación drástica.