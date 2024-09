Mirtha Legrand: “Cada año pienso que es el último y sigo viniendo”

Mirtha Legrand ganó el Martín Fierro 2024 al Mejor programa de Interés General esta noche y sumó 27 estatuillas.

Con más de 80 años de trayectoria, la diva de los almuerzos se impuso en la terna con “La noche de Mirtha”.

La competencia en la terna estuvo entre Andy Kusnetzoff, por PH Podemos hablar; Nara Ferragut por, Nara que ver; Mariana Fabbiani, por El diario de Mariana, y Jorge Tartaglione, por Médico de familia.

La conductora inició su agradecimiento emotiva: “Anoche no pude dormir”, explicó y continuó: “muchas gracias por los aplausos, cada año pienso 'es el último' y sigo viniendo”.

“Trabajo porque me hace bien, me gusta, me da placer. Soy más auténtica que nunca y

digo todo lo que pienso”, explicó Legrand.

“Quiero agradecer a todos los que vienen a mi programa, soy una mujer muy mayor y, sin embargo, el entusiasmo nunca se me va. Mientras tenga salud, aquí estaré con ustedes siempre”, concluyó Mirtha.