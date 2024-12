Fátima con Mirtha: Lo que dejó una mesaza picante

Fátima Florez volvió a la mesa de Mirtha Legrand: su intención era promocionar su espectáculo en Carlos Paz pero, claro, La Chiqui no paró de preguntarle sobre su relación con Javier Milei. Incluso, no dudó en tirarle una bomba: “¿Te molestó que te reemplazara tan rápido?”, le mandó Mirtha a Fátima.

Fátima se sorprendió: “¿Reemplazar?” Pero Mirtha, como siempre, no aflojó: “Te reemplazaron tan rápido”, reafirmó. “Te voy a decir algo...”, dijo entonces la capocómica, justo cuando Mirtha le dijo a los invitados que coman. Fátima aprovechó: “La vida continúa. Cada uno sigue con su vida”, expresó, y zafó.

Toda la conversación de Fátima y Mirtha rondó la cuestión presidencial. “Todo lo que viví en mi vida lo viví de corazón. Lo volvería a hacer, es lo que siento. Yo me manejo con el corazón. No soy muy racional, me manejo con el corazón y nunca uno tiene que arrepentirse de nada”, aseguró la humorista sobre su noviazgo, primero, y luego Legrand siguió con sus preguntas: “¿Es muy pasional el presidente?”, le tiró.

“Yo creo que juntos éramos explosivos. Así que bien. Tengo muy buenos recuerdos. Yo siempre digo que si alguien pasó por mi vida, es por algo. Y seguramente es para enseñarle y para aprender algo”, afir-mó. “¿No le reprochas nada?”, le consultó Mirtha. “No, para nada”, dijo. Mirtha le preguntó incluso si el Presidente se había portado bien: “Sí, sí”, atinó a responder Fátima, con alguna duda, antes de lanzar: “Son terribles las preguntas”.

A La Chiqui no le importó: “¿A ‘La Yuyo’ la conocías?”, volvió a la carga la anfitriona. “No, no, porque yo no sé si es una mujer que estaba o pertenecía a los medios”, tiró Fátima. “¿Él te dejó? ¿Él te dejó por Yuyito?”, quiso saber Mirtha. “Nadie deja a nadie por nadie. Las relaciones se separan, se distancian por motivos personales pero para mí no hay terceros ni terceras en discordia. Las relaciones se terminan”, dijo Fátima, diplomática.