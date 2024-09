Premio de Mejor Actriz para Nicole Kidman en Venecia: una celebración marcada por la tristeza

Nicole Kidman fue galardonada con el premio de mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia por su papel en BabyGirl, pero debió abandonar la ciudad tras confirmarse la muerte de su madre.

La ausencia de la actriz en la alfombra roja de la ceremonia de clausura del Festival , que se celebró esta noche en el Lido veneciano, causó cierta extrañeza entre los asistentes. Desde un inicio se sospechaba que ganaría el premio en esta categoría. Era un “secreto a voces”, decían desde la ciudad de las góndolas.

En el momento en que se anunció a la ganadora y para sorpresa del público, en su lugar subió al escenario la directora de Babygirl, Halina Reijn, quien disipó toda duda sobre la asuencia de Kidman en la importante velada."Hoy he llegado a Venecia y poco después me he enterado de que mi preciosa y valiente madre acaba de fallecer", según el mensaje que leyó Reijn.

La actriz tenía un vínculo muy estrecho con su madre, Janelle Ann Kidman "Estoy en shock y tengo que regresar con mi familia, pero este premio es para ella. Fue quien me guió y me hizo. Mi corazón está roto. Los quiero. Nicole", expresó la australiana.

El film es un drama, liderado por ella y Harris Dickinson, cuenta la historia de una ejecutiva de éxito que comienza a tener un romance con un joven becario de su empresa. Cuenta con la participación del español, Antonio Banderas que interpreta al marido de Kidman.

La tan aclamada actuación de la actriz promete ser una explosión sexual femenina, una oda al orgasmo silenciado, una liberación completa que ha enmudecido a Venecia.