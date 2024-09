DE BRITO SE SINCERÓ SOBRE SU SEXUALIDAD Y SU VIDA AMOROSA

Aunque cueste creerlo, por un momento Ángel de Brito dejó de hablar de los demás para ahondar en su propia vida. Fue en una entrevista con Luis Novaresio que el conductor de LAM no mostró ningún reparo a la hora de hablar sobre su sexualidad, algo que sorprendió a muchos ya que su vida privada suele estar resguardada bajo llave.

El sinceramiento personal llegó cuando sin vueltas Novaresio le preguntó: “¿Padeciste por ser gay?”. Con la misma frontalidad Ángel respondió “no, nunca” y analizó: “¿Viste que además en las entrevistas les cuesta decir la palabra gay? Uno como entrevistador no la dice para no incomodar al otro, y ayer justamente con Marley costaba decirlo también”.

En ese tono reflexivo añadió: “Sufrimos tanta discriminación también, tanto prejuicio, tanto preconcepto que hay mucha gente a la que le costó su sexualidad. Yo por suerte no tuve ese problema.

Tuve otros, en la vida, pero no ese puntualmente. Pero nunca me lo preguntan tampoco, y piensan que yo lo oculto por algo o no sé”.

El conductor tampoco evitó hablar de la paradoja de exponer constantemente a otros famosos y de que su vida se mantenga en secreto. “¿Por qué no hablás de vos? Me dicen en las redes y esas cosas… pero yo no hablo de mí porque no tengo ganas y puedo elegir de qué, con quién, cómo y hasta dónde lo hablo. Yo no soy mediático, soy periodista”, sostuvo con firmeza y concluyó: “A la gente le cuesta diferenciar que uno es una cosa y el otro es otra”.

En ese sentido, se refirió a lo que sucedió con Marley una de las figuras más famosas del país de las que poco se sabe de su vida privada, y como a raíz de las denuncias en su contra se vio obligado a hablar sobre su sexualidad e intimidad.

Pero su reportaje con Novaresio no fue la única vez que habló de si mismo. En un mano a mano con sus seguidores en su cuenta de Instagram de Brito respondió algunas preguntas, una de ellas sobre su estado civil a lo que contestó: “Enamorado hace siglos. No doy citas”.