Sabrina Carpenter: la chica Disney que es el nuevo fenómeno musical lanza otro disco

Hace tiempo Sabrina Carpenter es considerada una artista multifacética y talentosa, virtudes que le permitieron consolidarse tanto en la actuación como en la música, donde recientemente resaltó con brillo especial al ser telonera de Taylor Swift en su gira más reciente. Y hoy da un paso más en esta carrera: lanza su nuevo disco.

“Short n' Sweet” (Corta y dulce) es el sexto álbum de estudio de Carpenter y fue recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por sus seguidores, convirtiéndose en otro éxito de la carrera de la artista de 25 años. Un disco original y único que, a pesar de no contar con ninguna colaboración, ya impactó en la industria internacional.

Así, este nuevo trabajo discográfico marca una evolución en su carrera, demostrando que es una de las voces más versátiles y personales de la industria de la música. Su nuevo trabajo tiene doce canciones en las que Carpenter muestra un enfoque más maduro, divertido e irónico, distanciándose de la imagen de chica Disney que la lanzó a la fama.

Carpenter nació el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania. Comenzó su carrera como actriz en 2011 con una aparición en la serie “Law & Order: Special Victims Unit” y ganó reconocimiento por su papel en la serie de Disney Channel “Girl Meets World” (2014-2017).

Antes de “Short n' Sweet”, Sabrina lanzó varios álbumes de estudio, incluyendo “Eyes Wide Open” (2015) y “Emails I Can’t Send” (2022), que fue su álbum con mejor ranking en el Billboard 2001.

Los dos primeros singles que publicó de su nuevo disco, “Espresso” y “Please Please Please”, ya consiguieron posicionarse en lo más alto de las listas de éxitos. La autora de la canción “Feather” contó que se inspiró en los rostros "viejos de Hollywood" para el estilo de su nuevo disco, entre los que se encuentra su ídola Christina Aguilera.

Esta nostalgia también se ve en su look. Usa vestidos y polleras con detalles románticos como corsés, volantes y colores suaves. Su maquillaje suele incluir rubor rosado brillante y labios audaces, complementando su estilo femenino. En cuanto al peinado, suele llevar el cabello suelto y natural, lo que añade un toque relajado a su apariencia general.

"Estoy muy feliz de haber terminado este álbum antes de que salieran las canciones. No creo que hubiera dejado que (el éxito de los simples) se me metiera en la cabeza. Pero realmente creo que a veces no podés evitar escribir desde una perspectiva diferente después de experimentar ciertos eventos de la vida. Estoy tratando de evitar llamar a este 'álbum de mis sueños', porque no creo que hubiera sido capaz de soñar con este conjunto de canciones hace un par de años", confesó la artista en su cuenta de Instagram.

"Me siento extremadamente afortunada de que cada vez que escribo un nuevo disco aprendo un poco más sobre mí misma, y puedo crear desde ese lugar", reflexionó en su Instagram la cantante que también destacó por su vida romántica: Sabrina salió con el actor de Disney Channel Bradley Steven Perry desde 2014 hasta 20151. Y se la vinculó con el también actor Griffin Gluck, con quien trabajó en la película "Tall Girl". Y con Joshua Bassett, protagonista de “High School Musical: The Musical: The Series”. También se la vinculó con los actores Dylan O’Brien, Shawn Mendes y -el más reciente- Barry Keoghan.

La celebración de los MTV Video Music Awards es uno de los eventos musicales del año y la cantante se encuentra entre uno de los pocos artistas que participaran. Además, la intérprete de Espresso está nominada a seis premios Moon Persons, incluidas las categorías artista codiciado y canción del año.

La estadounidense también anunció una gira mundial que comenzará en marzo de 2025 en Dublín, con paradas en París (16 marzo), Berlín (22 marzo) o Londres (8 marzo), donde presentará estas nuevas canciones en vivo.