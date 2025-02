"Amo Junín, me parece increíble y me encanta que esté creciendo"

A principio de semana se llevaron a cabo los Premios Estrella de Mar 2025 en Mar del Plata, una ceremonia que reúne a los mejores artistas y directores de la escena teatral marplatense.

El gran ganador de la noche fue el “Puma” Goity que se quedó con la Estrella de Mar de oro. Sin embargo, entre la lista de nominados y nominadas resaltaba el nombre de la actriz juninense Julieta Zara, de 34 años, quien se luce en la comedia Hermanos en Llamas, protagonizada por Nito Artaza y Sergio Gonal.

En diálogo con TeleJunín, contó su experiencia y compartió sensaciones: "Fue increíble. Estoy muy contenta por todo lo que está pasando acá en Mar del Plata con la obra, la cual es muy apoyada por el público. Estoy pasando un momento hermoso", aseguró.

En cuanto a la obra, Julieta explicó que "es muy divertida" y que "se trata de una comedia de enredos", lo que se dice comedia de puertas porque entran y salen personajes constantemente. "Es la historia de dos hermanos. Uno tiene un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza y se va a instalar a la casa de su otro hermano, que es donde yo vivo, y se generan muchísimos enredos, porque hace una cita sexual con una chica y la cita en la casa nuestra", contó.

En cuanto a su nominación, Zara dijo que fue su primera vez en Mar del Plata haciendo temporada. "Había hecho en Carlos Paz y habíamos estado como comedia nominados a un premio, pero es la primera vez que me nominan a mí sola", expresó con alegría.

En cuanto a las diferencias y similitudes entre Carlos Paz y "La Feliz", la juninense sostuvo que "el público de Mar del Plata es supercálido". "La gente que nos viene a ver nos espera en la puerta y nos agradece. Se siente tan bien toda esa conexión con el público y con la gente que es increíble. Nosotros la pasamos bárbaro, arriba y abajo del escenario".

La actriz comenzó actuación a los 10 años en la Escuela de Educación Estética de Junín y a los 15 empezó a viajar a Buenos Aires para estudiar sobre lo que le gustaba. Iba y venía. "A los 18 me fui a vivir definitivamente a Buenos Aires. De todos modos, a Junín viajo siempre porque toda mi familia está allá y yo amo Junín. Me parece una ciudad increíble, me encanta que esté creciendo tanto", aseveró.

"Ojalá que podamos presentar la obra en Junín porque es hermosa y me gustaría compartirla con toda mi gente", dijo la actriz al contar lo que se viene después del final de temporada en la costa.

La ceremonia

Con 49 rubros entre los que se eligieron a cada uno de los ganadores, la ceremonia de los Premios Estrella de Mar 2025 se llevó a cabo para volver a reconocer a los artistas que forman parte de la variada propuesta de espectáculos en la temporada de verano de Mar del Plata.

Organizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), este año los Premios Estrella de Mar contaron con ternas entre elencos y artistas locales y nacionales que el jurado seleccionó entre más de 280 inscriptos.

En esta edición, algunos de los espectáculos con mayores nominaciones de cara a la entrega de los premios Estrella de Mar de plata -y luego el de oro- fueron las obras “Mamma Mia!”, con Florencia Peña, con doce, y “Cyrano” (Gabriel Goity) y “Brujas” con siete. En cuanto a los marplatenses, “Mundo Masliah” y “Valanaveva” fueron los más reconocidos en la previa por el jurado.

Entre varias menciones especiales que se entregaron a lo largo de la ceremonia, una fue para la obra Brujas, que en esta temporada se despide del escenario en la ciudad que la vio nacer hace 34 años. Moria Casán, Nora Cárpena y Graciela Dufau recibieron la distinción.

Tras el paso de las 49 ternas, el momento clave llegó pasada la medianoche cuando se anunció que Gabriel “Puma” Goity, que protagoniza la obra “Cyrano”, se quedó con el premio Estrella de Mar de oro.