Murió Michelle Trachtenberg, actriz de “Gossip Girl” y “Buffy Cazavampiros”

La actriz Michelle Trachtenberg murió hoy a los 39 años, según informaron fuentes policiales al periódico neoyorquino The New York Post, y aunque se desconocen las causas del fallecimiento no se investiga como un hecho sospechoso.

La intérprete, reconocida por interpretar a Georgina Sparks en la serie "Gossip Girl" y por su participación en "Buffy Cazavampiros", falleció en el complejo de departamentos de lujo One Columbus Palace, ubicado en Central Park South.

Trachtenberg inició su labor artística a la corta edad de los 6 años, cuando fue parte de un episodio de la destacada tira "La ley y el orden". Dos años más tarde se popularizó por su papel en "Todos mis hijos" lo que le abrió las puertas al canal Nickelodeon en 1994 y 1995 con su interpretación de Nona Mecklenberg en "Las aventuras de Pete y Pete".

Michelle Trachtenberg you will forever be missed 🥹🕊️ pic.twitter.com/lMkjYoV5Zw — Fring (@bubblefring) February 26, 2025

La artista fue ganadora de un premio Young Artist (Artista joven) por su trabajo protagónico en la película "Harriet la espía" y en 2008 logró uno de sus papeles más emblemáticos en "Gossip Girl", donde se destacó hasta 2012.

Las entidades forenses locales realizarán una autopsia al cuerpo para determinar la causa del deceso de la actriz estadounidense y las circunstancias del hecho.

En los últimos meses sus fanáticos mostraron preocupación por un notable cambio de comportamiento en sus redes sociales, donde acumula casi 800 mil seguidores. Es que Michelle había comenzado una seguidilla de publicaciones extrañas con fotografías pixeladas y antiguas.

Incluso, hubieron quienes señalaron un aspecto frágil e insano, lo que llevó a varios rumores. Sin embargo, en enero pasado desmintió los rumores y aseguró a su público que estaba "feliz y saludable".