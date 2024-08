AMOR A PRUEBA DE EDAD Y PREJUICIOS

“Para el amor no hay edad” reza el refrán al que Pancho Dotto se agarró de uñas y dientes para presentar a su nueva pareja una joven 43 años menor que él. A sus 68 años el representante de modelos comenzó una relación sentimental con Karen Ramírez, una joven odontóloga de 25 años. “No somos novios, nos estamos conociendo”, reveló Dotto en un intento de aplacar los rumores y quitarle la seriedad a la relación.

Pero novios formales o “cañita al aire”, la única verdad es Dotto y Ramírez le hacen frente a las más de cuatro décadas que los separan juntos intentan escribir su propia historia de amor y sin ocultarse demasiado ya que en sus redes hay rastros de esta incipiente relación.

Es que a pesar de la reserva que caracteriza al vínculo aún no formalizado, en las redes sociales de Dotto comenzaron a aparecer imágenes de él y Karen juntos. Incluso la mencionó en sus publicaciones, un gesto interpretado como una forma de darle identidad a su acompañante. Así, por caso, los comentarios de sus seguidores y amigos no tardaron en llegar, y pronto llenaron desde emojis hasta felicitaciones las publicaciones del representante de modelos.

Uno de los posteos más recientes que captó atención fue una fotografía de Karen en uno de los restaurantes favoritos de Dotto. En la imagen, ella aparece con una polera negra, ligeramente maquillada, y moviéndose despreocupadamente.

Acompaña la postal la escueta pero reveladora frase: “Aquí estamos, Karen Ramírez”, escrita por él, acompañada de un corazón rojo.

Si bien muchos coinciden en que para el amor no hay edad lo que si hay son prejuicios y muchos. Cada vez que aparece una pareja de estas características no tardan en llegar los cuestionamientos, las críticas y las suspicacias, en especial las que dan a entender que hay otros tipos de intereses detrás de este amor.

Pero lo cierto, es que a diferencia (o no tanto) de lo que ocurre en la vida cotidiana, en el mundo del espectáculo es mucho más común ver historias de amor que desafían las normas establecidas por la sociedad, incluyendo la edad. Numerosos son los casos de parejas de celebridades que han afrontado duras críticas y prejuicios por apostar por una relación donde los años se convierten en un simple número. Es que si, Pancho Dotto no es el primero, ni será el último de los famosos que logre conquistar a una chica mucho menor que él.

Uno de los casos más emblemáticos del último tiempo dentro de la farándula argentina es el de Alberto Cormillot(85) y Estefanía Pasquini(38), quienes son padres de un pequeño de 2 años.

Estos enamorados se conocieron en 2012 cuando Estefanía Pasquini entró a trabajar en la Clínica Cormillot, aunque para ser precisos, se vieron mucho antes, así lo reveló el nutricionista tiempo después: “Estefanía me conoció hace más de 15 años, cuando empezó a estudiar Nutrición pero yo no la conocí entonces, porque era director de la carrera y no la registré; no la recuerdo. Años más tarde entró a trabajar en la clínica y al principio tampoco teníamos ninguna relación. Pero en un momento empezó a pedirme ayuda con sus pacientes, me consultaba temas laborales hasta que un día dejó de decirme doctor...”.

Así poco a poco fue creciendo la relación entre ambos hasta transformarse en la familia que son hoy. Pero sin dudas tuvieron que afrontar todo tipo de prejuicios y oposiciones en especial por los padres de ellas que en un principio no aprobaban el vínculo. Lejos de ofenderse, Cormillot los comprendió: “La verdad es que yo mismo he criticado a algún amigo mío grande que se casó con una chica joven, por eso entiendo que algunas personas puedan pensar mal. Pero nada que nos digan puede ser más de lo que nosotros ya hablamos. Hoy no me importa mucho lo que dice la gente, aunque hay algunas cosas que duelen un poquito”.

ELINA FERNÁNDEZ Y EDUARDO CONSTANTINI

El presidente del MALBA, Eduardo Constantini de 77 años y Elina Fernández de 34, anunciaron hace unos meses que van a ser papás. A pesar de la diferencia de edad son una de las parejas más solidas del medio y tienen una historia muy particular digna de cualquier película.

“Yo estaba en el Paseo Alcorta, y al salir estaba lloviendo. No había ido en el auto, así que pedí un Uber que nunca llegó, después busqué un taxi, pero fue imposible encontrar uno. No veía la hora de volver a mi departamento de Puerto Madero. No me quedó otra que cruzarme hasta el Malba y hacer tiempo en la confitería del museo. Me senté y a los cinco minutos se sentó Eduardo a un par de metros. ¡Desde ese momento, no pudimos dejar de mirarnos!”, relató Elina en una entrevista.

En ese sentido, la ahora esposa de Cosntantini añadió: “Parecía una novela o una película de Woody Allen. Era un flash que sentimos. Pasaron más o menos treinta minutos, paró de llover, pedí la cuenta, y él entendió que me iba. Entonces se levantó y vino a mi mesa. Y así nos conocimos”.

Por su parte Eduardo agregó: “Yo no sabía quién era, y si dejaba que se fuera, perdía la oportunidad de mi vida. La perdía para siempre, porque cuándo la iba a encontrar de nuevo, dónde y porqué. Me di cuenta de que ella me había mirado tan intensamente, y por la expresión de su cara, que entre nosotros había onda”. Desde ese momento no se separaron más y pese a las oposiciones de la familia de él, la pareja se casó y se encuentra a la espera de su primer hijo.

HOLLYWOOD

Claramente este no es un fenómeno de la farándula argentina, sino que se repite a nivel mundial.

Michael Douglas (79) y Catherine Zeta-Jones (54) ya son todo un emblema al respecto. Los actores que se llevan 25 años exactos, ya que nacieron el mismo día pero con un cuarto de siglo de diferencia, se conocieron en 1998 en el Festival de Cine de Deauville, cuando la actriz, de entonces 29 años, promocionaba su película “La máscara del Zorro”.

Douglas sintió tal flechazo que le pidió a su publicista que concertara una cita con ella, en donde le dijo: “Sabes, voy a ser el padre de tus hijos”.

“¿Sabes qué es lo peor?”, bromeó Catherine durante una entrevista en la alfombra casi 20 años después, “que él tenía razón”. La pareja inició un romance que se consumó en un matrimonio en el año 2000 y tuvieron dos hijos. Pese a que se separaron en 2013, el amor venció cualquier obstáculo y decidieron regresar al año siguiente y continúan juntos hasta hoy.

El mundo del rock y las groupies también es un escenario propicio para estas relaciones y quienes lo saben bien son los Rolling Stones.

Es que cuando Mick Jagger sacaba en 1987 su segundo álbum como solista llamado “Primitive Cool” fuera de The Rolling Stones, que ya llevaban 25 años activos, su futura esposa estaba apenas naciendo.

A lo largo de su carrera Jagger se relacionó con muchas mujeres, pero no fue hasta sus 71 años de vida que pareció conocer a su “alma gemela”, la bailarina de ballet Melanie Hamrick, de tan solo 27 años.

Se conocieron tras bastidores en un concierto en Tokio en 2014, donde Jagger invitó a Hamrick a cenar e inmediatamente comenzaron su historia de amor. Según allegados a la pareja, la bailarina le “devolvió la sonrisa” al líder de The Rolling Stones quien se encontraba de luto por la muerte de su novia, L’Wren Scott. Desde entonces, no se separaron ni un momento y, dos años después, dieron la bienvenida a su hijo Deveraux Octavian Basil, el octavo de Jagger.

Pero el cantante no es el único Stone con una mujer mucho más joven. Su compañero Ron Wood (77) desde hace años que sale con Sally Humphreys (46) con quien en 2016, a sus 69 años, se convirtió en padre de mellizas.

La pareja se casó en 2012 y según dicen sus allegados Sally no solo le brindó amor sino que también “doméstico” al salvaje rockero. Esto quedó reflejado gracias a un difícil cuadro de salud que atravesó Wood. El suceso ocurrió un año después del nacimiento de las pequeñas Gracia Jane y Alice Rose, cuando a Wood le diagnosticaron cáncer de pulmón. La primera reacción del guitarrista fue negarse a hacer quimioterapia, según trascendió, porque no quería perder el pelo.

Finalmente, gracias a la influencia de Sally cambió de idea y logró sobreponerse a la enfermedad. Acto por el que la mujer pasó a ser reconocida como una heroína del rock, la única capaz de domesticar a un Stone.