LA BIENVENIDA DE LIZY TAGLIANI A SU HIJO TATI

“Y de repente conocimos otro amor, distinto, único, enorme. El amor más grande con el que nos pudimos topar”, con esas palabras Lizy Tagliani recibió a Tati, el pequeño que adoptaron junto a Sebastián Nebot.

Lejos de las risas que suele provocar a diario, la humorista dejó a varios entre lágrimas al contar la emocionante noticia. Fue la semana pasada que reveló ante la sorpresa de todos, el proyecto de familia que comenzaron a transitar hace un año con Sebastián, cuando se anotaron en el registro de adoptantes.

Ahora con Tati ya en sus vidas, Lizy compartió un emocionante posteo de bienvenida al pequeño. “Estamos felices de ser tu familia, tu nueva vida, la oportunidad de construir junto a vos un camino”, escribió la conductora de La Peña de Morfi junto a una foto de las manos de los tres entrelazadas.

“Comienza un viaje largo en el que fundamentalmente les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé, es importante para él y para este proceso. Nosotros somos su familia, pero necesitamos el amor y la reserva de todos. La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas. No podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad”, añadió Lizy sin ocultar sus sentimientos.

En el mismo posteo expresó: “Nuestra familia empezó a viajar en este universo hermoso de cuidar tus caídas, acompañar tus sueños, cuidar tus noches y jugar tus días. No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos. Me llena el alma escucharte decirme ‘mamá’ o a Sebastián ‘papá’, pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre”.

“Solo queremos ser quienes cuiden tu derecho a ser una personita feliz. Acá estamos para amarte hasta el final, para protegerte, educarte y cuidar tu pequeña historia pasada como el tesoro más preciado, para que ese día en el que quieras saber, tengas el cofre de tu vida bien guardado y ver qué es lo que desas hacer con el”, le manifestó al pequeño.

“Desde hoy somos papá, mamá y Tati”, anunció entre bombos y platillos y agregó: “Te amamos, bienvenido a este hermoso nuevo mundo. Mamá tiene un trabajo fantástico que su mejor paga es recibir el amor de la gente. Cuando mamá era chiquita no tenía mucho y ahora tiene la mejor fortuna que se pueda tener, ya lo vas a sentir en cada palabra, en cada saludo, en cada demostración de amor”.

Y cerró, muy movilizada con lo que le depara esta nueva etapa en su vida: “Querido Tati, acá estamos para vos y cruzando el portón cuando salgamos de paseo te vas a encontrar con el amor de todas esas personas que aman a mamá y papá, y que quieren lo mejor para vos”.

LA ADOPCIÓN

“Estamos hace un tiempo ya con Sebas con los trámites de la adopción y finalmente llegó el momento de la vinculación con una personita. Así que, si Dios quiere, tenemos grandes posibilidades de ser su familia y estamos muy, muy emocionados, muy movilizados”, señaló Lizy.

“No se puede hablar de la personita, ni datos, ni su nombre, ni mucho menos su imagen, por una cuestión de cuidar su identidad”, explicó la conductora y consideró que si bien el de la adopción “es un proceso bastante largo” tanto ella como Nebot están “muy contentos y muy emocionados, con una gran alegría, estamos chochos, porque fue todo como mágico”.

La adopción “es cambiarle la vida a alguien, ser familia para alguien”, sostuvo Lizy y contó entre lágrimas de emoción: “Primero tuvimos una charla previa, precisamente para no llorar porque qué le vamos a llevar... ¿Angustia? ¿Llanto? Después cuando nos vimos fue hermoso. No lo podría explicar”.