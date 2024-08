Pancho Dotto presentó a su novia 44 años menor que él

Pancho Dotto volvió a apostar al amor. El exrepresentante de modelos, de 69 años, presentó a su nueva novia, una joven estudiante de odontología, de 25.

Se trata de Karen Ramírez, una joven con quien ya se muestra públicamente. “Podemos confirmarlo: está de novio con una chica encantadora que además es odontóloga. Él incluso ha compartido fotos en sus redes sociales y la ha etiquetado. Eso fue como hacer pública la relación”, contaron en Socios del Espectáculo.

Tras haberse alejado del mundo de las modelos y las pasarelas, Pancho Dotto se fue a vivir a Entre Ríos, rodeado de naturaleza. “Ahora tengo la vida de mis sueños, cerca de la naturaleza. Mientras te hablo estoy tomando mate, descalzo y caminando por el pasto. Esto no lo cambio por nada”, dijo por ese entonces cuando decidió dejar la vida en la ciudad.

El cambio de vida vino acompañado de una modificación en su alimentación: “Me siento súper liviano y vital. Le pedí que no me hiciera una dieta complicada porque yo no cocino ni un huevo frito. Igual, lo solucionamos con unas viandas para el almuerzo y la cena (con carne, pescado, verduras) y después a la mañana y a la tarde como yogur descremado, granola y frutas”.

Pancho Dotto y Karen Ramírez ya se presentaron a su entorno más cercano y así lo demostraron al publicar fotos junto a familiares.