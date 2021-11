¡Podría ser tu hija! La joven novia del papá de Wanda Nara

Tras la repentina reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi tras un viaje a Dubai durante el último fin de semana, el papá de la empresaria mediática, aprovechó para subir a redes fotos con su nueva novia, a solo dos meses de haberse mostrado con otra chica.

El padre de Wanda y Zaira compartió en Instagram una selfie desde Pinamar junto a Debby Giménez, que tiene 36 años, 28 menos que él. Luego de separarse de Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira, el empresario estuvo con varias parejas. Las últimas que se conocieron fueron Pamela Acosta y Carmen González.

Según se pudo ver, el hombre está viviendo una historia de amor con una joven mujer oriunda de Misiones y lo comparte a través de su cuenta de Instagram. En las fotos que subieron, se los pudo a Andrés Nara y a su novia ver súper acaramelados tomándose fotos en modo selfie frente al espejo. Él con campera de cuero y jeans, mientras que ella lució un short ajustado y un top.

Vale señalar que Debby Giménez tiene un hijo y es dueña de un emprendimiento de ropa femenina. Cuenta con más de 17 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele mostrar los looks que usa. Aunque no hubo una confirmación oficial, el señor Nara posó junto a la chica en las redes sociales y fue una forma de oficializar el vínculo. En tanto, la joven celebró su divorcio con una gran fiesta en mayo pasado, por lo que parece haber encontrado nuevamente el amor en el papá de Wanda y Zaira Nara.

La última pareja del padre de las mediáticas había sido Carmen, que había presentado a los medios semanas atrás. “Es una mujer hermosa, realmente muy buena persona, e impecable en todo sentido: no solo que es muy linda, mide 1,80 metros, es muy llamativa”, había declarado él, pero al parecer el noviazgo no prosperó y se terminó rápidamente.

Recordemos que después de divorciarse de Nora Colosimo, mamá de Wanda y Zaira Nara, Andrés Nara se distanció de sus hijas al formar una relación con Pamela Acosta. Y la cosa venía en serio, tanto que a mediados de 2020 habían anunciado sus planes de casamiento. “Estamos decididos a casarnos. El paso de adaptarnos con Mora, la hija de Pamela, ya lo dimos. Estamos planificando la boda para fines de este año o comienzos del que viene”, señaló Nara en su momento.

Pero hace seis meses, esa relación llegó a su fin. “Estábamos entre muchas idas y vueltas. La relación ya se estaba tornando un poco complicada, ya no tenía mucho sentido. Estábamos muy bien pero siempre volvíamos a ciertas asperezas que no las podíamos resolver”, dijo Andrés.

“Cuando uno ya tiene este tipo de desgastes... Se sumó también todo lo que significó la pandemia, muchos roces”, contó, al mismo tiempo en que lamentó que se haya terminado el amor entre los dos: “Es una lástima porque estábamos muy cómodos y realmente teníamos una buena relación, cosas en común”, agregó en ese momento.

Por estos días, el empresario no ocultó su asombro en el audio de WhatsApp que le envío al periodista de espectáculos Juan Etchegoyen por la separación momentanea de su hija Wanda de Mauro Icardi. “Me enteré porque me pasaron la información, soy sincero y no tengo mucho para opinar, pero me dolería muchísimo que se separen, porque él se comportó muy bien tanto con los hijos de Maxi como con las nenas”, dijo en un comienzo. Entre la seriedad y la desazón por las especulaciones que surgieron en torno a La China Suárez, señalada como la tercera en discordia, aclaró que a pesar de las diferencias que tuvieron en el pasado, actualmente tiene un buen concepto de su yerno: “Él siempre a ella la respetó mucho”.