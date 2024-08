Coldplay publicará una nueva canción que grabó junto a Tini Stoessel

Coldplay confirmó que lanzará una nueva canción el 23 de agosto, en colaboración con varios artistas, incluyendo a la estrella pop argentina Tini Stoessel. La canción contará con la participación de Little Simz, Burna Boy y Elyanna. El anuncio provocó una ola de entusiasmo entre los fans, quienes recordaron la vez que Chris Martin, el vocalista de Coldplay, expresó su admiración por Tini diciendo: “Gracias a Dios por Tini” cuando la cantante argentina fue telonera de los británicos en sus shows en River en 2022.

La confirmación llegó a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Coldplay, en colaboración con los demás artistas involucrados. Ninguno de ellos ha ofrecido declaraciones adicionales, pero las publicaciones compartidas han generado una gran expectación.

En el post de Instagram, se lee: “We pray” (“Rezamos”, según su traducción del inglés) y la fecha de lanzamiento. “23 de agosto”, fue el mensaje que acompañó la imagen. Tini, Little Simz, Burna Boy y Elyanna también compartieron la misma imagen, aumentando la intriga y el entusiasmo entre sus seguidores.

El momento en que Martin agradeció a Tini por su participación en la seguidilla récord de presentaciones en River de Coldplay es visto por los fans de Tini como símbolo de la admiración y respeto mutuo entre los artistas, y ahora, con la confirmación de su colaboración, este recuerdo cobró aún más relevancia. El show en el Monumental en el que la cantante argentina interpretó junto a la banda su balada “Carne y hueso” y “Let somebody go”, fue ante una impactante audiencia en vivo de más de 72.000 personas.

“Siempre supe que algo grande estaba por venir después de esas palabras de Chris. ¡No puedo esperar a escuchar esta canción!”, comentó un fan en Twitter. Otro agregó: “Chris Martin tenía razón, gracias a Dios por Tini. Esto va a ser increíble”.

Ya queda menos para disfrutar de “Moon Music”, el disco de Coldplay que será el sucesor de “Music of the Spheres”. Tras escuchar “Feels like i m falling in love” como primer adelanto, la banda ha confirmado que “We pray” será el segundo sencillo de esta era.

Burna Boy y Little Simz, los otros dos artistas mencionados en la cuenta de Coldplay, son raperos. Y Elyanna es una cantante chileno-palestina. De esta forma, los cinco darán forma a una bellísima canción que, como bien indica el título, servirá como oración a aquellos que la necesiten.

El anuncio también se puede ver en un vídeo que han compartido y es breve, pero directo. Como avance, apenas se pueden escuchar un par de acordes y ver los nombres involucrados en el sencillo. Eso sí, Coldplay ha confirmado que “We pray” verá la luz el próximo 23 de agosto.