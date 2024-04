Josefina Pouso apuntó contra "Caramelito" Carrizo: "Con esa carita de mosquita muerta, lo usó a Coco Sily"

En el programa "Hermosa Mañana", que se transmite por Radio Splendid de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, la conductora Josefina Pouso apuntó contra la animadora infantil Cecilia "Caramelito" Carrizo por su breve romance con Coco Sily.

"A él lo traicionaron y le rompieron el corazón, fue muy feo lo que le hicieron a él. Caramelito Carrizo lo usó para darle celos al ex y ahora voy a decir todo lo que pensaba. Yo en ese momento no lo podía decir porque trabajamos en el mismo lugar, era mi jefe Coquito el año pasado, lo quiero con toda mi corazón y él trabajaba en la radio", comenzó a contar Josefina.

"Es exactamente lo mismo que vos decís y se lo dije a él. Es garca, ella con esa carita de mosquita muerta lo usó a Coquito para que vuelva el ex", detalló la conductora y luego su panelista La Criti aseguró que "lo usó públicamente porque desfiló por el Martín Fierro, yo estuve en ese Martín Fierro y lo desfiló por toda la alfombra roja para decir 'mirá con quién estoy' y que el otro lo vea desde la casa".

Pouso continuó con su teoría, enojada por la actitud de Carrizo: "Lo utilizó al Coquito, horrible lo que le hizo, pero Coco tiene una segunda oportunidad porque está saliendo con la 'Chini' Meza, acá hay amores de verdad, acá no hay traiciones".

Cómo fue la relación de Coco Sily y "Caramelito" Carrizo

Coco Sily y Cecilia Carrizo se conocieron cuando ella fue convocada para integrar el espacio radial que dirigía el actor. Él sintió una fuerte atracción y dio el primer paso. Comenzaron un romance pero cuando “Caramelito” empezó a salir con Sily, venía de una separación muy dura porque con Damián Giorgiutti estuvo casada durante 25 años y tienen dos hijos en común: Lorenzo y Benito.

Tras unos pocos meses de romance, la conductora decidió regresar con su ex y darle una nueva oportunidad a la vida familiar. Sily no pudo ocultar su desilusión porque no se esperaba ni deseaba la ruptura.

Un tiempo más tarde, Coco Sily contó que ya estaba mejor porque había encontrado a otra mujer que lo había enamorado. Se trata de Cinthia Meza, una mujer que era su amiga y compañera de trabajo hasta que la relación se convirtió en noviazgo.

