MARLEY EN EL OJO DE LA TORMENTA

En un abrir y cerrar de ojos, Alejandro “Marley” Wiebe pasó de ser una de las personalidades más queridas del ambiente a estar acusado de graves delitos contra la integridad de menores de edad.

La denuncia radicada por Adrián Alfredo Molina abrió múltiples interrogantes, ¿Es Marley un pederasta? ¿Qué pasará con su futuro? ¿El canal de la familia tomará alguna medida al respecto? y quizás lo que más preocupa a muchos de comprobarse lo que se dice ¿Qué pasará con la pequeña hija que está esperando mediante subrogación de vientre?

Muchas preguntas, pocas certezas. Lo cierto al momento es que existe la denuncia y existe el descargo del propio Marley y la justicia (mediante juicios de la verdad porque de existir un delito ya prescribió), deberá determinar lo que pasó.

LOS PASOS DEL ESCÁNDALO

La olla se destapó el pasado martes por la noche, cuando la presunta víctima, identificado como Adrián Alfredo Molina, presentó un escrito judicial en el que prestó su testimonio y solicitó constituirse como querellante en un eventual “juicio de determinación por la verdad”. El hecho que denuncia habría ocurrido en 1996, cuando él tenía apenas 17 años.

Pero a pesar de la repercusión, este no fue el primer caso que involucra al querido conductor. En junio del año pasado, el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, recibió una denuncia que había sido radicada en la provincia de Misiones contra Alejandro Wiebe por corrupción de menores. En el escrito, la víctima mencionaba además a Marcelo Corazza, primer ganador de la versión argentina del reality show Gran Hermano, acusado de integrar una banda que promovía la explotación sexual de menores.

El hecho fue denunciado por un hombre en la provincia del norte argentino, que solicitó que su identidad se mantuviera en reserva, habría ocurrido hace más de 25 años en el marco de un viaje que el individuo en cuestión dijo haber hecho a Buenos Aires, oportunidad en la que concurrió a una casa quinta en Pilar.

Pero volviendo a la denuncia de Molina, el aseguró que la relación que mantuvo con Marley afectó su “integridad moral y sexual”.

"Esta persona es casi diez años mayor que yo, quien por un tiempo logró mi amistad, me enviaba correos electrónicos diariamente, incluso en sus viajes al exterior. Esa comunicación a diario duró un par de meses, sin nunca habernos visto ni escucharnos la voz”, indicó en el escrito presentado por su abogado, Martín Apolo.

“Esto se inició cuando yo tenía diecisiete años y duró por más de tres años, en el más absoluto secreto”, aclaró la presunta víctima y reveló que el conductor le habría ocultado su identidad hasta el momento en el que se conocieron personalmente.

“Debido al tiempo transcurrido, no poseo las comunicaciones de los chats y correos electrónicos al momento de tener 17 años de edad y el denunciado corrompió mi normal desenvolvimiento moral y sexual, por lo que a los efectos de acreditar los extremos denunciados, solicito al Sr. Juez interviniente, la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas sobre mi persona, a efectos de determinar las secuelas que me causó la conducta del acusado”, exige en el texto.

LA RESPUESTA DE MARLEY

Ante la contundente denuncia, el conductor fue tajante y sin ningún tipo de prurito sentenció que Molina tiene una “clara intención económica”.

“Es un relato mentiroso, fantasioso, plagado de falsedades, y tengo las pruebas para demostrarlo”, dijo Marley al ser consultado por la prensa. Además, Marley afirmó que se pondrá a disposición de la Justicia, ya que ayer no había sido notificado de la causa, y anticipó que instruyó a sus abogados a responder a las acusaciones: “Les voy a decir a mis abogados que lo denuncien penalmente en este momento. Voy a ir a la Justicia”.

En Telefe, canal en el que es una de las máximas figuras, le brindaron el espacio para que se defienda de las denuncias. Fue en el noticiero de mencionado canal que declaró: “Estoy muy mal. Dormí pésimo. Me tomó muy por sorpresa. Estoy hablando por mis hijos, por Mirko y por Milenka, que es una bebé muy esperada y me llevó mucho tiempo lograr ese embarazo. En este segundo momento más esperado de mi vida aparece esto que son todas falsedades que vino con pedidos de dinero, amenazas que vengo viviendo desde antes. Tengo un montón de pruebas para demostrar que todo esto es falso”.

LO QUE SE SABE DE LA RELACIÓN

A pesar de negar todas las acusaciones, Marley sí reconoció que existió una relación entre ellos. Según contó conoce a Molina desde “hace 25 años” pero desmintió que el denunciante fuera menor de edad en ese entonces: “Él estaba estudiando en la facultad en ese momento, y tengo pruebas de ello. Tuvimos un vínculo muy sano, muy lindo, que se mantuvo por dos o tres años.

No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada ni de mi sexualidad, entonces todo esto me pone medio incómodo porque me fuerzan a hablar de mi vida privada. Él se mudó a los Estados Unidos, en el 2002, yo lo acompañé un montón de veces en distintas cosas, él se casó y yo solía ir a cenar con él y su marido... Teníamos un muy buen vínculo”.

El conductor aseguró que él siempre pretendió ayudarlo en los emprendimientos de Molina “dándole likes” en sus cuentas de Instagram y que, una vez, acudió a su ayuda cuando le contó que su mamá estaba con un problema de salud y no conseguía una solución por parte de su obra social. “Todo era genial, hasta que de pronto un día, en el año 2022, me dice que estaba lleno de deudas, me pide ayuda y me pasa una cifra gigante, en dólares, para que yo lo ayudara. Yo no estaba en un momento con mucha soltura económica en ese momento y le dije que no podía ayudarlo. Eso no le cayó muy bien y la relación se enfrió”, sumó.

“Al año siguiente, en 2023, aparece con exigencias y con amenazas, diciendo que tenía que comunicarme con su abogado, este tal doctor Apolo, y que si no lo hacía iba a acudir a la prensa y a algunos periodistas de espectáculos. Me extorsionó, tengo todas las pruebas grabadas, listas para presentar ante la Justicia”, siguió su relato. “Yo me preguntaba: ‘¿Qué es lo que puede contar?’. Porque hace 25 años los dos éramos adultos, nunca pasó nada grave, nos llevábamos bien. Obviamente debe querer hablar de mi sexualidad. Me extrañó muchísimo, pero hasta ahí llegó la cosa... Nunca me imaginé todo esto”.

En esa línea, Marley citó una parte del escrito presentado por Molina ante la Justicia, en el que dice que uno de sus primeros encuentros se produjo en la casa que el conductor tenía en un barrio privado en Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires. “Yo ese terreno lo compré en 1998, tengo el título ahí, y la casa se construyó ese año y yo me mudé recién en 1999. Él ya tenía 20 años. Tengo pruebas para cada cosa”, señaló. Luego, el conductor destacó haberse presentado espontáneamente a la Justicia: “Por suerte soy acumulador y tengo un montón de cosas guardadas, con toda la historia y todo lo que pasó”.

Sobre la denuncia por abuso sexual presentada en 2023 en la provincia de Misiones, Marley aseguró que nunca hubo una denuncia y que nunca fue notificado. “Fue algo que armaron en televisión, con un encapuchado, nunca pasó nada. Yo no lo conocía, no tenía idea de lo que estaban hablando”, sentenció el padre de Mirko.

EL FUTURO DE MARLEY EN TELEFE

La pregunta que sobrevuela en todos lados es qué decisión tomará Telefe, señal conocida como “el canal de la familia”. En este momento Marley conduce allí Survivor: Expedición Robinson, programa que ya terminó de grabarse.

“Hay cosas que sí ocurrieron con respecto a lo televisivo y al canal. Más allá de lo que está en la Justicia, me enfoco en el canal: después de lo de Jey Mammón, Telefe a Marley lo guarda. Lo saca del aire, no lo pone en pantalla”, analizó en ese sentido Ángel de Brito.

Una de las figuras de Telefe que se pronunció sobre el tema fue Georgina Barbarossa, quien admitió: “Me sorprendí muchísimo con lo que pasó. Quedé totalmente anonadada. Tenemos que esperar a que la Justicia se expida”.

Ante esto un periodista le preguntó a la conductora si le resultaba incómodo no poder hablar del tema en su programa y sincera respondió: “No es no poder hablar. No teníamos mucho para decir. No podemos hacer sarasa de algo que no sabemos qué pasa”.

“¿Creés que puede sufrir algo parecido a lo de Jey Mammón, que podrían despedirlo de Telefe?”, le preguntaron. Sin querer meterse en líos, Barbarossa cerró: “Creo que no, chicos. Pero no sé. Creo que el hecho de que Ale (Wiebe) haya podido responder es algo positivo. Eso es una diferencia. Creo que si Jey hubiese hablado de otra manera también hubiera sido distinto”.

Institucionalmente Telefe aún no se pronuncio, el futuro de Marley está en un limbo mientras en su pantalla se sigue emitiendo el programa de supervivencia, uno de los más vistos de la televisión argentina.