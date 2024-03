Rompieron el silencio: qué contaron Marina Calabró y Rolando Barbano sobre su relación

Finalmente Rolando Barbano y Marina Calabró blanquearon juntos su romance y hablar sobre su noviazgo, explicando por qué no contaron antes esta relación.

La relación quedó blanqueada porque fueron juntos al cumpleaños de Yanina Latorre y ahí hablaron con el programa LAM.

Habrá casamiento: “Es el cumpleaños -de Yanina Latorre-, la dejé contenta con poco….”, dijo Marina Calabró sin desmentir esta posibilidad.

“La verdad es que no especulamos, nuestra situación particular nos obligó a mantenernos así. Trabajamos juntos y no podíamos dar pasos en falso”, explicó la columnista del programa de Jorge Lanata.