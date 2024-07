“Para siempre”: El casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

“Ahora sí, para siempre”, afirmaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala luego de pasar por el civil. Tras seis años de relación, la joven pareja le puso el moño a su amor en una fiesta que contó con la presencia de las estrellas de la selección y de la escena musical argentina.

Sabatini y Dybala manejaron todos los detalles de su boda con un hermetismo total. Hasta último momento se sabía poco y nada del evento organizado por Claudia Villafañe y solo algunos pormenores que fiel a su estilo “Cathy” reveló a la prensa como que la marca italiana Dolce & Gabbana estaba detrás del vestido de Oriana y que los invitados a celebrar el amor de los chicos serían unos 340. Además, la madre de la novia afirmó que pagaron todo ellos “nada es canje, ni un chupetín de canje”, lo que les permitió firmar contrato de confidencialidad con los proveedores y mantener así todo en secreto.

Además de los novios, tanto en la previa como en la fiesta los focos estuvieron puestos en las figuras de la selección nacional que participaron. En el lujoso predio de Exaltación de la Cruz se hicieron presentes Ángel Di María, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso, Lisandro Martínez y Rodrigo De Paul.

Emilia y Duki, los MYA (Máximo Espíndola y Agustín Bernasconi), Ricky Montaner y Stefi Roitman, Manu Viale y el influencer Lizardo Ponce, completaron la lista de invitados famosos. Pero la sorpresa la dio Tini Stoessel quien volvió al país especialmente para asistir a la fiesta en la que se encontró por primera vez después de varios meses con su ex, Rodrigo De Paul.

La gran ausente fue la tía de Oriana, Gabriela Sabatini. Mucho se especuló sobre la presencia de la ex tenista quien a pesar de tener ciertas rispideces con su familia siempre tuvo la mejor relación con su sobrina. “No me gusta esto, pero entiendo cómo es y sabía que iba a pasar, obviamente. De verdad no quiero hablar del tema, pero sí les voy a decir que (Gaby) no va a venir. Para mí es un tema muy triste y quiero estar enfocado en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas y volverán a ser como eran”, confirmó en la semana Ova Sabati a la prensa.

LA HISTORIA DE AMOR

Paulo y Oriana se conocieron en 2018, el vivía en Turín donde jugaba en la Juventus y ella en Buenos Aires dando sus primeros pasos en el mundo de la música. Los jóvenes se enamoraron rápidamente y comenzaron un romance a distancia pero al poco tiempo Sabatini se instaló en Italia y consolidaron así su pareja.

En más de una oportunidad Oriana habló de sus ganas de casarse. Fue en una entrevista televisiva en la que reveló su sueño: “A mí me encantaría casarme, pero de acá a que pase... Él es medio como yo con la maternidad, yo no sueño con eso, él sí sueña con ser padre y yo sueño con el casamiento y él no sueña tanto con eso. Nunca se sabe igual, que pase lo que tenga que pasar”.

En octubre pasado Paulo comenzó a concretar el sueño de su amada al oficializar el pedido de matrimonio. La propuesta fue de película, con la Fontana di Trevi de fondo, el jugador de fútbol se arrodilló frente a su novia y anillo en mano la invitó a formalizar su relación.

Pero el flamante matrimonio, no se quedará solo con eso, recientemente hablaron de sus proyectos de formar una familia cumpliendo así el sueño de Paulo. “Tengo mucha curiosidad de saber cómo voy a ser como padre”, confesó el jugador de la Roma en una charla intima que mantuvo junto a su pareja, quien le auguró: “Lo vas a saber, prontito. No estoy embarazada igual, pero pronto”.