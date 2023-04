A Antonio Ríos le apareció otra hija y tendría 21 herederos

Antonio Ríos está en boca de todos. El popular intérprete, creador de éxitos inoxidables como “Nunca me faltes”, está celebrando sus 35 años con la música y, por eso, está dando entrevistas a mansalva para promocionar el show que, el 4 de mayo, ofrecerá en el Teatro Broadway, para festejar sus bodas de coral con la cumbia. En ese marco, el referente de la movida tropical pasó por “Mañanísima” y, en diálogo con Carmen Barbieri contó que le “apareció” una nueva hija con la que, de confirmarse su paternidad, revalidaría su título 21 veces.

“Apareció una nueva hija, una chica de 33 años, me saludó y me dijo ‘hola, papá’. Voy a hacer el ADN, me pareció que era bastante sincera. Le dije que no me diga ‘papi’ ni nada parecido por ahora”, reveló Ríos, ayer, en Ciudad Magazine. Según contó, ya se había encontrado con esa supuesta hija cuando era bebé. “Yo me acuerdo de haberla visto cuando era chiquita, pero no sabía que era ella.

Y ahora la madre me mostró una foto de cuando yo la tenía en brazos cuando era bebé”, contó el intérprete, y dijo que en aquel entonces la madre de la chica le aseguró que era su hija pero que luego desapareció y “no sé por qué aparece recién ahora con 33 años”. El cantante oriundo del Chaco aseguró que, de dar positivo el resultado de ADN, “serían 21” los hijos que tiene en total.

“Gracias a dios hablo con todos”, contó el artista, que dijo estar “soltero y hago lo que quiero”. Días atrás, “El Maestro” había hablado de sus hijos y confesó ser “feliz, porque están todos bien”. En ese marco, contó que se casó y separó cinco veces y que, en general, el motivo era siempre el mismo: “Todas eran muy celosas conmigo”. Una de sus relaciones más explosivas mediáticamente fue la que tuvo con la modelo Mariana de Melo: “Estuvo casi cinco años conmigo.

Cuando entra a mi vida me dijo que tenía 23, y tenía 18, dijo Ríos y recordó que la por entonces muchachita “era celosa hasta de sus hijos y no dejaba que él los viera”.