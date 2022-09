¿Romance 420? La llamativa afinidad entre Wanda y L-Gante

Que Wanda Nara está en crisis con Mauro Icardi ya no es novedad: además de que desde el “China-gate” viven en perpetuo estado de separación y reconciliación, hace ya varias semanas que a Wan se la ve lejos de su marido, que acaba de cambiar de club y parece haberse quedado sin su pareja y su manager. Pero lo que sí sorprende es el nombre que suena como supuesto amante, noviecito, “algo”, de la botirreina, que no da puntada sin hilo: ¿anda en algo con L-Gante?

A esta altura, parece claro que Wanda y Mauro son historia: como explicó Luli Fernández en “Socios del Espectáculo” “creo que ella no le perdonó nunca” de aquella infidelidad del delantero con La China Suárez, aunque “lo que me cuentan es que ella no querría separarse otra vez mal del papá de sus hijos, como sucedió con Maxi López”, y por eso la cosa se estiró en un montón de separaciones y reconciliaciones.

“Ellos en redes muestran una cosa, pero hay una situación que es compleja de resolver porque son muchos años de relación, es una familia construida”, expresó la panelista, en referencia a la imagen, supuestamente unida, que han mostrado Nara e Icardi en sus cuentas de Instagram, que además les dan bastante dinero.

Lo cierto es que esa relación está “por concluir definitivamente”, aunque él se resiste: la botirreina fue quien logró la millonaria salida de Mauro a su nuevo club en Turquía, y Luli contó que “él muchas veces la tiene a ella como de rehén con respecto a los contratos comerciales que tienen ambos, ‘si vos no venís yo no firmo’”. Pero aunque está claro que hay vínculos que exceden el amor, como son los hijos y el dinero, y que nadie se separa de un día para otro, “Wanda está cada vez más plantada frente a un Icardi cada vez más tóxico que le dice ‘no nos separemos, quedémonos por los chicos…’”.

“Ella se quiere separar hace mucho tiempo pero él no. La parte económica no sería un problema porque está todo resuelto”, contaron. Incluso, la blonda se encuentra en Argentina, trabajando en “¿Quién es la máscara?” lejos de su ¿ex? Y cuentan que busca casa en Miami, cerca de su negocio de cosméticos... y bastante lejos de Turquía, donde jugará Icardi.

¿EL NUEVO PRETENDIENTE?

Cerca también anda, mientras tanto, de quien parece ser su sorpresivo pretendiente: “Wanda Nara está cada día más cerca de alguien que conoce hace tiempo. Pero la relación no fue expuesta públicamente. En redes sociales se han bancado mutuamente. Están cada vez más cerca”, disparó Mariana Brey. ¿Quién? Nada más y nada menos que L-Gante, quien según la periodista, está totalmente separado de Tamara Báez.

Mientras disfruta de su estadía en Buenos Aires a raíz de las grabaciones del programa “¿Quién es la máscara?”, quedó envuelta en rumores de romance, o al menos una “amistad muy profunda” con un cantante popular de cumbia 420, una versión que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo primero, porque él no es futbolista...

La mediática y el artista se conocieron hace más de un año en un evento en el que ambos fueron contratados: el acto en el que se anunció la pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera que iba a realizarse en marzo en Dubai (y que no se hizo porque el youtuber se cayó del tercer piso de su casa en Córdoba). Los dos se reencontraron recientemente. “L-Gante fue a una fiesta en la que Wanda no estaba invitada, pero pidió que la sumaran”, contaron. Parece que Wan, aprovechando que está en el país, y casi soltera, está saliendo todas las noches.

Pero desde el entorno del artista lo negaron: Maxi, representante del referente de la Cumbia 420, se mostró sorprendido con los rumores. “Si está casada Wanda”, dijo a Teleshow, desentendiéndose del presunto acercamiento y agregó: “Sería como icardiar a Icardi”.

L-Gante, claro, tampoco está soltero, en teoría: el cantante fue pescado in fraganti con una amante, lo que habría puesto en jaque su relación con su pareja, Tamara Báez. Aunque por ahora los dos se siguen mostrando juntos en las redes: ayer nomás, salieron juntos en todas las fotos del cumple de su hija, Jamaica, que mostró la propia Báez. En definitiva: un lío bárbaro, una especie de octaedro amoroso que componen Icardi, Wanda, La China, L-Gante, Tamara Báez, la amante de L-Gante y quién sabe quién más... Aunque, claro, todas son versiones sin comprobar. Habrá que esperar...