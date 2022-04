China Suárez y Wanda Nara, calvas de tirarse de los pelos

Luego de varios meses de calma, volvió la tormenta: el Wandagate no terminó, y todo parece indicar que la segunda entrega también va a dar que hablar. Es que según revelaron en Socios del Espectáculo, por Canal 13, la China Suárez intentó comunicarse de nuevo con Mauro Icardi, el futbolista se lo contó a su mujer, Wanda Nara, y la empresaria no pudo contener la ira, explotó y no se guardó ningún adjetivo para referirse a la actriz.

Luli Fernández fue la encargada de llevar la información a la mesa del programa. Según relató, todo comenzó el lunes por la noche cuando recibió un mensaje de WhatsApp de un desconocido. En él había una captura de pantalla de un mensaje que le habría mandado la China Suárez a Mauro Icardi, pero a través de un íntimo amigo de la actriz. El mensaje solo decía “Hola”.

Enterada de esta movida, la panelista contó que intentó comunicarse con Wanda. Luego de escribirle un mensaje por WhatsApp, Fernández y la empresaria entablaron una conversación. La charla se dio cuando Wanda se encontraba en el avión volviendo a su casa, en París. Una vez aterrizada en la capital francesa, Wanda le respondió que estaba todo bien, e incluso subió a sus redes sociales una foto con su marido en el avión, muy abrazados.

Sin embargo, Fernández contó después que recibió una llamada de Wanda desde París, muy enojada y con ganas de hablar. Según contó Luli, Wanda Nara no encontró el mensaje sino que fue Mauro Icardi quien hizo una captura de pantalla y se la mandó. Sin ánimos de esconderle nada a su mujer, le habría dicho, según el relato de la periodista, que creía que era la China intentando contactarlo de nuevo.

Cuando la persona que mandó el mensaje por la China se enteró de que Wanda ya sabía, bloqueó a Mauro. Mauro especuló que la persona detrás de ese mensaje era La China, porque durante la breve relación que mantuvieron ella solía contactarlo a través del teléfono de terceros, como su peluquero Juanma Cativa.

Según contaron en la mesa del programa de Canal 13, ese “Hola” habría llegado al teléfono del futbolista en el mismo momento en el que Wanda Nara se encontraba muy ocupada en el Shopping del Abasto, en la apertura de su nuevo local y la presentación de su línea de cosméticos. Es más, según se desprende de la hora que figura en el mensaje, Wanda se encontraba charlando con Ángel de Brito y sus angelitas en LAM.

A partir de la foto del perfil del teléfono desde donde llegó el mensaje, Wanda se dio cuenta que se trataba de un íntimo amigo de Suárez: Marcelo “Mancha” Latorre. Latorre es una persona del círculo íntimo de la actriz, se conocieron incluso antes del nacimiento de Rufina y siempre aparece en las historias y las fotos del Instagram de ella. Es más, fue Latorre quien acompañó a La China a la función privada VIP de la nueva película que protagonizan Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, Competencia oficial.

“La China no está acostumbrada a que le digan que no y se enamoró de Mauro”, especuló Paula Varela sobre este intento de segunda vuelta. “Nosotros tenemos la teoría de que estaba con un amigo, con unos tragos y dijo: ‘mandemos un mensajito’”, agregó Rodrigo Lussich. Por último, en el panel del programa de chimentos llegaron a la conclusión de que fueron sus íntimos amigos quienes la arengaron a luchar por Mauro si es que realmente ella sentía que era un verdadero amor.