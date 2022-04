José Luis Perales se despidió de Argentina con una noche cargada de emociones

En 2020 José Luis Perales inició su última, a la que bautizó Baladas para la despedida, con la que pondría un broche de oro a sus 50 años de carrera. Sin embargo, la pandemia obligó al español a dilatar sus planes y finalmente el jueves 14 pudo presentarse ante el público de Buenos Aires, en el Movistar Arena, en una noche inolvidable.

A lo largo de dos horas y medias, el artista repasó sus canciones más populares, entre las que se destacan Me llames, Sí, Un velero, Y cómo es él y Te quiero. Ovacionado, el cantautor que ha hecho culto al bajo perfil, a pesar del éxito que ha obtenido a nivel mundial, se emocionó al recordar que en 1973 ganó su primer Disco de Oro en la Argentina y en su visita compró una cámara para inmortalizar el furor que desataba en sus fanáticos locales.

"Compré una pequeña camarita donde filmé las calles con carteles donde se leía ‘Bienvenido José Luis’ para mostrarle a mi madre lo famoso que era en la Argentina" Jose Luis Perales

Perales continuará con sus shows el 16 y 17 en Córdoba y por último el 19 de abril en Rosario, con localidades agotadas en ambas ciudades. Y en diálogo con Cristina Pérez en Cristina sin vueltas (Radio Rivadavia), explicó los motivos por los que quiere bajarse de los escenarios. "No puedo vivir si no estoy haciendo música. No tengo la vocación de algunos artistas de morirse en el escenario. Los respetos, pero prefiero no llegar a ese extremo, prefiero irme con todas mis fuerzas", reconoció. Y destacó: "Dicen que los cantantes no se despiden, sino que quedan para siempre en sus canciones".

José Luis dio sus primeros pasos en el ambiente musical como compositor y aunque estaba satisfecho con escuchar sus canciones en la voz de otros artistas, recién en 1970 se animó a cantar.

Con la humildad y tranquilidad que lo caracterizan, rápidamente alcanzó la popularidad tanto en España como en el resto del mundo, lo que lo llevó a ganar más de cien discos de oro y platino y consagrarse como uno de los grandes referentes de la canción romántica, con letras simples y profundas que le permitieron tocar el corazón de su público.