Yanina disparó contra Wanda por acostarse con otro

En “DDM”, Yanina Latorre se refirió a las últimas declaraciones que Wanda Nara dio en el programa en el que ella trabaja, “LAM”, y tuvo dichos muy fuertes en relación a la mediática, su marido y el cumbiero preso con el que en su momento se la vinculó: “Ella se acuesta con LGante y quiere que Icardi se entere”, lanzó, sin pelos en la lengua. Las declaraciones de la panelista llegaron a propósito de una charla en la que le preguntaron por la salud de Wanda.

Allí, tras decir que sentía mucho lo que le estaba pasando, “en el mejor momento de su carrera”, sus palabras comenzaron a ser cada vez más picantes. “Yo no quiero hablar de la enfermedad, hubo un debate terrible sobre lo que dijo Jorge (Lanata). Yo me salvé de no tener que defenderlo, igual no lo atacaría porque yo creo que Jorge toma tan natural su vida y tomó tan natural su enfermedad, que por eso lo contó. No hizo show”, manifestó la mujer de Gambetita, en clara defensa del periodista con el que trabajó y a quien admira

Y cuando Mariana Fabbiani quiso pinchar su defensa al decir que por culpa de Lanata sus hijos se habían enterado de su enfermedad por la televisión, Yanina aseguró: “Sí, pero también Wanda debería pensar que los hijos de la China se enteraron por la tele lo que pasó con la madre...

Cuando sos más mediática, te tenés que bancar un poco el rebote. Cuando le conviene y le suma, le gusta. Porque ella ha hecho toda una inmediatez en el WandaGate. Ella es famosa gracias a eso, al calzoncillo de Maradona, al reloj... Es buenísimo lo que hace, dos jugadores de fútbol, millonaria. Esta vez, obviamente sufrió”.

Y sumó: “Cuando sufrís, te pega. Pero yo entiendo que la familia de la China también se habrá enterado por la tele muchas cosas que no le gustaban”. En este sentido, la también conductora radial se atrevió a aconsejar a Wanda: “Creo que lo mejor que puede hacer ella ahora es tranquilizarse, relajarse..”.