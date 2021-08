Como la promoción del súper, Candelaria te reintegra todo

La controversia en torno a Cande Tinelli comenzó cuando una emprendedora de Instagram le envió algunos productos como canje, pero la publicación en redes de la hija de Marcelo Tinelli nunca llegó.

Ante la falta de respuesta de la influencer, la emprendedora denunció en su cuenta de Instagram que la había estafado por no cumplir con el canje estipulado. Cande no tardó en contestar cuando la comenzaron a tildar de “chorra”.

“Quiero aclarar una cosa para varias personas que dicen cosas que no son que entiendan que yo estoy en un momento en que no puedo ayudar a nadie por más que me supliquen que los ayude”, explicó la empresaria en sus redes sociales. “En lo que sea, emprendimientos o cualquier cosa cosa no me da.

Yo en este momento estoy cuidando a una perra, es lo que más puedo hacer hoy en día, conectarme con lo que amo que son los animales y mi mamá”, expresó la morocha al referirse al mal momento de salud que está atravesando Soledad Aquino.

“No me pidan que dé ayuda si no me puedo ayudar a mí misma. Con una mano en el corazón, para toda esa gente que tira mala leche, nadie está viviendo lo que yo estoy viviendo. Así que no me voy a enganchar.

Les mando un beso”, cerró Tinelli tras las críticas.

Sin embargo, la hija del reconocido conductor sorprendió al tomar una drástica decisión: “Qué pena me da bloquear tanta gente. A partir de ahora no hago más canjes. Espero que entiendan los que me piden que los ayude. Aunque realmente me den ganas, porque deseo que a la gente le vaya bien. No es un momento para aceptar este tipo de cosas”.

“Esta dinámica es una gran fuente de trabajo para mí y mucha gente, pero no se puede seguir así. La gente dice muchas cosas que no son verdad y yo no lo puedo tolerar”, destacó al asegurar que va a devolver los productos que le enviaron.

“A la persona que dice haber invertido en mí que no mienta. Que pase por mi casa que le devuelvo la taza, la pantufla y el pijama del tamaño de Lolo que me mandó. Si no, le devuelvo el dinero, no tengo problema. Gracias a todos por entender.

Me hinché las pelotas”, cerró Cande Tinelli tras la controversia de los canjes.