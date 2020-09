Reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston online

Brad Pitt es tendencia en redes sociales y eso se debe a la imagen que lució en una lectura online del guion de la película de los ochenta Picardías estudiantiles (Fast Times at Ridgemont High), que se realizó por una causa benéfica. De pelo largo y look casual, el actor levantó elogios a sus 56 años.

Pero eso no fue lo único que disparó comentarios virales, porque en esa lectura Pitt se reencontró con su ex, Jennifer Aniston, con quien formó una pareja icónica que el resto de los humanos aún no logran superar. Cada vez que se los ve juntos hay un entusiasmo generalizado que pone sobre la mesa una eventual reconciliación, aunque los dos ya han dejado en claro muchas veces que solo son buenos amigos. Pitt, de hecho, está de novio.

En la llamada, de la que participaron Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta y Sean Penn, Pitt recibió a Aniston con un entusiasta saludo, que ella correspondió incluyendo un "honey" (cariño) cargado de afecto.

Luego, ambos leyeron una romántica escena con el siguiente diálogo:

—Hola Brad. Sabes que siempre he creído que sos muy lindo. Creo que sos tan sexy. ¿Vendrías por mí?

Este "coqueteo virtual", aunque ficticio, volvió a alimentar una vez más el halo mediático de esta dupla que se separó hace 15 años, pero todavía genera un fuerte encanto al mundo exterior

“La gente feliz no odia”

En paralelo la nueva novia de Pitt, la modelo Nicole Poturalski, publicó en Instagram una foto suya con la leyenda "La gente feliz no odia", y muchos interpretaron que era una indirecta a Angelina Jolie, exesposa del actor y la mitad de una larga disputa legal entre los dos.

Según el medio The Mirror, Jolie está furiosa porque Pitt se pasea con su flamante conquista y porque la llevó a Château Miraval, el castillo en la Provenza francesa que compraron juntos cuando eran marido y mujer.

“Angie está furiosa y completamente aturdida que Brad pudiera rebajarse tan bajo”, contó una fuente al diario, y agregó: “Le da asco que esté viajando por Europa tan públicamente con esta chica, en lugar de mantenerlo en privado”.