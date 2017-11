La insólita dieta con "sudor de rana" que hizo Leo García para bajar de peso

El cantante Leo García no deja de sorprender a todos. Hace días atrás se mostró con "su nueva cara" tras una radical cirugía de nariz. Ahora, reveló cómo hizo para bajar de peso utilizando un insólito ingrediente: sudor de rana.

Empecé un tratamiento que se hace con el sudor de las ranas y eso me ayudó muchísimo. También hice un tratamiento con un psicoterapeuta que me ayudó a dejar definitivamente la droga. Ese fue un cambio en mi carrera", contó en una entrevista con el programa de TV Intrusos.

Agregó que la dieta se realiza con especialistas, que es una "medicina muy buena" y que le ayudó a "cambiar el rumbo". Destacó que los problemas que le provocaron sus adicciones le hicieron entender que debía cambiar su vida."A mi me sirvió mucho la buena vida. Yo fumaba marihuana todos los días, y eso no es bueno. Vivía bloqueado y no me levantaba de la cama", detalló.

"Yo creo en la persona que toca fondo. Soy un ser muy emocional y me deprimía, vivía mal. Hoy soy feliz, lo bueno es que aprendí a pilotear mi destino", concluyó..