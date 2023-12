Melina Salvay: “El folclore es una propuesta integral, dinámica y súper divertida”

“Estoy súper feliz porque dicen que nadie es profeta en su tierra…”, lanza la cantante folclórica juninense Melina Salvay en el comienzo de la charla con TeleJunín. Y enseguida completa el contexto que le da sentido a ese refrán en su boca: “Más allá de que nosotros con este proyecto musical tenemos cinco años, y hemos pisado escenarios grandes en otras provincias, es un honor participar del día más importante de mi ciudad y ver la devolución de los vecinos”, dijo en referencia a su actuación en la celebración del 196 aniversario de Junín organizada por el municipio.

La joven artista folclórica destacó especialmente que “Junín de Fiesta” –realizada el miércoles y que tuvo a Melina como protagonista de la apertura del escenario Principal montado en la Fuente del Milenio- “este año tuvo a todos artistas locales y la devolución de la gente con todos, con todo el evento -no solo con nuestra parte- fue maravillosa. Y eso me gratifica muchísimo”.

La presentación de la artista conocida como “El Torbellino de Junín” por su despliegue contundente en el escenario, su potencia, el sentimiento de su voz y su carisma fue realmente impactante: alrededor de 30 parejas de baile acompañaron momentos de su presentación, con la participación destacada de Rodrigo Chapuís y señora, directores de Flor del Pago, uno de los varios ballets que se sumaron a la celebración.

Convocatoria de ballets

“Convocamos a todos los ballets de Junín. Nos tomamos el trabajo de mandarles un mensaje a cada uno de los directores del ballet, porque la idea y la propuesta que tiene nuestro show es ‘música por y para bailarines’, con la idea también de que el que no sabe bailar, mire la propuesta y diga, ‘che, me pica el bichito de querer bailar’. Entonces quisimos extender la invitación a todos los bailarines a participar de este evento, que es de todos los juninenses”, contó Melina que es, ella misma, una gran bailarina.

“Me gusta mucho la samba, porque es muy cadenciosa, muy sensual… pero también me gusta la cumbia, la saya (danza afroboliviana), el carnavalito, que son más picarescas, y la chacarera, que es muy linda. Pero no tengo preferencias de danzas. Sí, en cuanto a algunas canciones como ‘Lindo adorno para mi apero’, una chacarera con mucha fuerza, de Lázaro Caballero”, detalla la artista que más allá de sus logros personales, se convirtió en una activa promotora del género folclórico en la región, aunque en este punto aclara que su propuesta es más amplia.

Lo explica así: “Por ahí uno tiene un concepto de lo que es el folclore, pero cuando uno ve por redes sociales el video de una peña o va a ver el espectáculo del Día de Junín, se da cuenta que el folclore es una propuesta más integral, más dinámica, súper divertida, y que se puede mostrar hoy a través de otros medios de comunicación y no solo la radio, como era en los años 90” dice Melina y remarca: “El folclore no es de gente grande o de aburridos, no es de un sector. El folclore es muy popular”.

Folclore y masividad

Por eso no le resultó sorprendente a Melina que el número estimado de participantes de Junín de Fiesta fuese de alrededor de 30.000 personas. “No me parece una locura, porque vi mucha gente en la calle desde muy temprano que se enganchó en toda la propuesta: no solo con el escenario principal, sino con todas las micro propuestas que había a lo largo de la avenida Roque Sáenz Peña, lo cual es muy importante porque convocaron a diferentes públicos de diferentes edades. Y se sumó mucha gente de la región: me llegaron mensajes hasta de gente de Rosario y es re lindo, porque fue un día de semana, un día que para nosotros es feriado, pero para el público turista no lo es y así y todo se acercaron a festejar el fin de año en esta ciudad hermosa”, ejemplificó.

Parte de esa popularidad Melina la explica en el surgimiento de “muchas peñas” en la ciudad de Buenos Aires y el de propuestas muy interesantes de gente joven bailando folclore. Pero para la artista también influye el que “muchos nuevos intérpretes jóvenes se viralizaron a través de las redes sociales”.

Y ella misma es una promotora del género en Junín y alrededores con lo que generó en torno a la “Torbe Fiesta”: una peña que se arma todos los meses durante el invierno desde hace unos dos años. Comenzó en un bar pero fue agrandando su convocatoria y tuvo que pasar a lugares más grandes y a otros días de la semana. “Empezamos a mover mucha agenda en la zona, en festivales, en peñas de los pueblos, también en otras provincias, festivales grandes”, contó Melina.

Ese suceso fue el que le dio impulso para dar en 2024 un enorme salto: el de un Océano, para llevar su arte y el de su banda a Europa, contó Melina al cierre de la entrevista. “Queremos –dijo- desafiarnos como músicos, como artistas y poder representar no solo a nuestra ciudad, sino también a nuestro país, que es rico culturalmente y está muy valorado con el folklore y el tango. Así que, si Dios quiere y nos acompaña…”.

Cuándo empezó a girar el Torbellino

“Me apodaron en un festival en Germania (General Pinto), una noche que tocaba el Chaqueño Palavecino. Los locutores -que ya conocían mi show y sabían que yo bailo en el escenario, zapateo y me olvido de todo - me nombran y dicen, ‘un Torbellino, no sé qué...’ Cuando bajo, el Chaqueño, que ya me conocía de otras peñas, me pregunta: ‘¿Así que vos sos el Torbellino de Junín?’ Yo no le había prestado atención a la presentación... Y quedó… Me empezaron a apodar el Torbellino”, recordó Melina Salvay el origen de su apodo durante la entrevista que le realizaron en TeleJunín.

Allí contó también cómo su propuesta musical no se limita al folclore sino que tiende a ser más ecléctica con la incorporación de otros géneros musicales como el tango. Y dio como ejemplo algunas interpretaciones que hizo su banda en Junín de Fiesta con músicos invitados como el bandoneonista Ángel Faré “que es una eminencia, uno de los mejores músicos que tenemos en Junín -que de hecho tenemos grandes talentos en todos los géneros- y se sumó a nuestra propuesta”.

Melina está acompañada -como músicos estables- por Daniel Citterio, guitarrista y productor principal de la banda; Matías Gutiérrez, en el “fuelle”; Benjamín Coluccio, guitarra base; Sofía Piazza, en bajo; Charly Ledesma, en percusón. Para la presentación del día de Junín sumó –además de a Faré- a Juan Pablo Belosso (acordeonista y tecladista) y a Emanuel Medrano (voz).