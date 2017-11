Vicuña habló del encuentro con Pampita, la China y Pico

Benjamín Vicuña se refirió al encuentro que tuvo con su ex, Carolina Pampita Ardohain, y sus respectivas parejas, Eugenia “la China” Suárez y Juan Pico Mónaco, este lunes en Uruguay durante el fin de semana largo. “Es una familia que se pone de acuerdo y se encuentra para cumplir como padres”, dijo el actor en referencia a las fotos que se filtraron en las que se ve que él y su novia llegan al hotel donde estaba la jurado del Bailando con el ex tenista, para retirar a sus hijos y se saludan todos amablemente.

Luego, explicó que el encuentro “fue algo natural”, que “ya ha pasado miles de veces”, sólo que esta vez había habido cámaras para registrarlo: “Es algo que pasa hace dos años y está totalmente naturalizado”.

Sobre la imagen que se había filtrado días antes, en la que se lo ve con su pareja y su ex en un micro del aeropuerto, antes de partir a Punta del Este, dijo que efectivamente fue algo raro, pero se lo atribuyó a las circunstancias y no a las relaciones entre ellos: “Los buses son incómodos, hay que estar ahí con las fotos, un niño que se trepa como el Hombre Araña…”.