En medio de la emoción que le generó el triunfo de la Scaloneta en el Mundial de Qatar, la China Suárez sorprendió al anunciar un nuevo embarazo. Con una captura de una ecografía, la actriz y cantante dio una noticia que hace tiempo se tenía guardado: su mejor amiga está esperando su primer hijo.

"¡Ahora sí me dejan contarlo! Argentina campeón del mundo y mi mejor amiga/hermana embarazada", escribió en sus historias de Instagram. Y agregó: "¿Qué más te puedo pedir, 2022? Agus, ¡te amo!". Y aunque algunos distraídos creyeron que la artista estaba esperando un bebé junto a Rusherking, hace tiempo dejó en claro que no quiere tener más hijos.

"Tres son multitud, no me dan las manos para uno más", explicó semanas atrás en sus redes sociales, en referencia a Rufina -fruto de su relación con Nicolas Cabré-, Magnolia y Amancio -de su vínculo con Benjamín Vicuña. Mientras que en una entrevista con Jey Mammon en La Peña de Morfi, se refirió a las críticas que recibe tanto en los medios como en las redes sociales cuando no está con los chicos. "Yo estoy a nada de responder qué dejé a mis hijos encerrados en el baño con llave, con candado", dijo entre risas. "Ahora estoy en un momento más seguro, pero hay otros donde una está más inestable. Nos pasa a todos o más sensible o más inseguro. Yo no dudo de mi rol como madre. Estoy tranquila", enfatizó.

Por su parte, Rusher ha contado públicamente cómo es su relación con Rufina, Magnolia y Amancio. "Son todos muy divinos, están muy criados. Son hermosos. Nos llevamos muy bien la verdad", declaró al poco tiempo de iniciar su noviazgo con la exCasi ángeles. Y en menos de un año de relación, han compartido varios viajes familiares e incluso el cantante estuvo presente en actos escolares de los menores en los que estuvieron presentes Cabré y Vicuña.

Aunque el vínculo de la China con Vicuña no atraviesa su mejor momento, la actriz se lleva muy bien con Cabré, a tal punto que vieron juntos uno de los partidos de Argentina en el Mundial de Qatar. "Momentos de tensión en el 0-0", escribió en sus historias de Instagram, en un video en el que se lo ve al actor concentrado en el enfrentamiento entre la Selección nacional y México.

Mientras que a principios de noviembre, Nicolás se emocionó al hablar de la relación que mantiene con su expareja. "Es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Nos llevamos súper bien. Recién estaba hablando con ella", señaló en una entrevista con Dante Guebel en el ciclo que conduce en El Nueve. "Nuestras conversaciones son por Rufi. Nunca discutimos. A veces podemos estar de acuerdo o no, por eso nos separamos, pero hacemos un equipo. La prioridad siempre es Rufi y siempre lo fue. Nos apoyamos los dos", agregó. Y destacó que, más allá del fin de la pareja, mantiene una buena relación con la actriz y con su familia: "No solo somos la China y yo, es la familia. Yo puedo hablar con Marcela, su mamá. Es una familia".