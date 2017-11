El polémico tuit de Migue Granados tras la muerte de Justina que hizo enojar a su padre

La muerte de Justina Lo Cane -la niña de 12 años que murió mientras esperaba un trasplante de corazón- conmovió a todo el país. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en el espacio elegido por muchos para enviar condolencias a la familia de la pequeña.

Migue Granados fue uno de los famosos que usó Twitter para hacer su descargo y lo hizo a través de un texto muy duro que trajo polémica. "En una de las últimas fotos de Justina internada vemos un montón de estampitas en su cuarto. Ni Dios, ni Jesús, ni María la salvaron. Dejemos de rezarle a estos putos de mentira y donemos los órganos. Adiós", escribió el humorista en su cuenta de Twitter.

Su padre, el humorista Pablo Granados, fue el primero que saltó a criticarlo con otro duro tuit: "Vos si querés no reces, @miguegranados. Pero no te cagues en la fe de todos los que pensamos distinto. Dejá que cada uno haga con sus creencias y su fe lo que quiera. Beso, te amo", respondió el ex integrante de la troupe de Marcelo Tinelli, que se encuentra haciendo teatro en Ecuador.

Lejos de retractarse o borrar el mensaje que originó la polémica, el conductor del ciclo radial Últimos cartuchos volvió sobre el tema. "Buen día, el tweet anterior refleja mi estado de calentura e impotencia por un niño que muere. Sumada la bronca de que todos los casos que ameritan cadena de oración siempre terminan mal. Yo ya recé y ya perdí a los rezados", explicó horas más tarde

