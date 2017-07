Eugenia “La China” Suárez confirmó su embarazo: “Es un bebé muy buscado”

ESPECTÁCULOS

"¿Estás embarazada?", le preguntó Marcelo Polino a Eugenia "La China" Suárez (25). Luego de unos segundos de silencio, la actriz, con cara de felicidad, respondió: "A vos no te puedo mentir. Sí".

La novia de Benjamín Vicuña (38), contó: "No llego a los tres meses. Uno no lo dice por una cuestión médica, pero ya lo sabe toda mi familia y ellos ya no sabían qué decir cuando les preguntaban por los rumores".

La actriz contó que se siente bien de salud, aunque está con mucho sueño. Sobre cómo se enteró, se lo dijo su hija Rufina (4), fruto de su relación con Nicolás Cabré: "Yo me estaba cambiando y ella me miraba mucho, hasta que me dijo 'mamá, vos tenés un bebé en la panza' y se emocionó como una abuela". "Es un bebé buscado, la familia ya lo sabe, los amigos también", dijo La China y contó que su pareja, al enterarse, se quedó helada: "Me dijo, '¿es verdad, huevón?', ¿cómo voy a mentir con eso?".

Los futuros papás aún no saben si tendrán un nene o una nena, pero tampoco se preocupan por eso. "Lo veníamos buscando, se dio cuando se tenía que dar, en un buen momento y estamos felices", agregó.

El bebé nacerá a fines de febrero y aunque prefiere que sea por parto natural, a Eugenia no le molestaría ir a cesárea si es necesario: "No sos menos madre por eso". La actriz además, confesó que hubo un pequeño ida y vuelta con su pareja sobre el lugar donde nacerá su hijo: "Acá. El quiere que nazca allá, que en Chile son menos habitantes. Pero va a nacer en la Argentina".